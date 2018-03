Carrillo, "insatisfecho"

Rafa Carrillo, entrenador del Atlético Sanluqueño, valoró así el empate de ayer en el Fernández Marchán: "Dos partes totalmente diferentes: la primera hemos interpretado cómo debíamos jugar y de hecho hemos marcado el gol y otro posible que ha sido anulado, hemos tenido el control del partido en las acciones, en el juego, y luego la segunda parte totalmente diferente. No hemos sido capaces, ante su presión elevada, de saber aprovechar las caídas del balón largo del portero y a partir de ahí ellos se han sentido cómodos porque también les hemos facilitado con faltas, a veces absurdas, opciones de que a veces el balón estuviera allí y eso ha posibilitado que en una de ellas, y además en propia meta, en una jugada desgraciada porque no había peligro ni jugadores contrarios para rematar, nos hemos hecho el gol. Al final hemos dado un empujón final pero ha sido imposible porque las circunstancias del juego no hacían que pudiéramos llegar con jugadas de peligro".

El Atleti se esperaba a un Guadalcacín como el que se encontró ayer: "Sabíamos que veníamos a un campo difícil, una superficie que a nosotros especialmente se nos da mal, sabíamos que había que hacer un trabajo fuerte, sobre todo en los ataques directos y las segundas jugadas, creo que en la primera parte con el aire favor lo hemos entendido pero en la segunda, con el aire en contra, no hemos encontrado ese estilo que nos hubiese gustado".

Tras adelantarse en el marcador y después de la buena primera mitad de los verdiblancos, Carrillo acabó con la sensación de dejarse dos puntos en Guadalcacín: "Sí por como ocurre también el gol de ellos, creo que los únicos problemas que hemos podido tener en defensa han sido balones largos o en alguna opción de caída, pero estábamos concentrados y no dábamos pie a que pudieran tener ocasiones claras. Entonces, me voy insatisfecho por eso, por cómo se produce el gol de ellos, que es en propia puerta, y porque hemos defendido bien ante un equipo que sabemos que en ese tipo de juego es difícil".