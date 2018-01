Carrillo "No nos podemos fiar del Xerez pese a las bajas"

Rafael Carrillo, técnico del Atlético Sanluqueño, muestra una cara totalmente diferente a la de Vicente Vargas, entrenador del Xerez CD. Las cosas a su equipo le marchan fenomenal, se encuentra en una buena dinámica y espera cosechar un resultado positivo hoy. "Las semanas de trabajo cuando se gana siempre van bien. Los jugadores la han encarado con muchas ganas e ilusión. La victoria en Lebrija nos ha reforzado la moral de cara a este partido ante el Xerez".

Para el entrenador cordobés, el XCD es "un rival que, a priori, puede parecer inferior a nosotros por las bajas con las que llega a Sanlúcar pero para nada es así. En un enfrentamiento de este tipo, además, hay rivalidad y motivación extra. Insisto, ellos tienen un buen equipo en cuanto a nombres y después del último resultado que cosecharon en La Juventud ante el Salerm Puente Genil tendrán un plus más de moral. Tendremos que emplearnos a fondo ante un equipo complicado y fe, ganas e ilusión no nos pueden falta porque nos podemos meter en un lío serio".

El partido va a ser muy complicado, existe rivalidad, motivación extra y tienen un buen equipo por nombres"

Además, bajo el punto de vista de Carrillo, los conjuntos que se encuentran en una situación tan extrema como el Deportivo "se crecen ante las adversidades. Los jugadores que se quedan se rebelan, ponen más de su parte y eso lo estamos viendo hasta en Primera División, ahí se está viendo que equipos con compromiso consiguen mejores resultados que otros que tienen más potencial, aunque ese no es nuestro caso. Mi bloque está muy comprometido y tiene un nivel de exigencia muy alto. Lo que quiero decir con todo esto es que hay que tener cuidado con el Xerez, que es fuerte, no podemos menospreciar al contrario porque no se lo merece ni por su plantilla ni por su historia".

El último partido en El Palmar terminó en empate a cero ante el Algeciras. Ahora, el preparador del cuadro verdiblanco sólo piensa en "seguir la línea ascendente en casa y nada mejor que en un partido de este tipo, ante un rival digno para intentar sumar de tres otra vez. Ojalá acompañe el día y la afición pueda disfrutar de otra victoria, es fundamental".

La semana ha sido movida en el Sanluqueño, ya que se han producido varias salidas. El cordobés lamenta "la baja de Sergio Ceballos, que será sensible por su carácter, es un futbolista importante, nos daba muchas opciones a balón parado y era habitual en las alineaciones. Heredia y Chirri también se han despedido y nos hemos quedado un poquito justos. Un poco justos porque hay más bajas, Ezequiel sigue con su proceso de recuperación, que ahora va a ser más largo de lo que esperábamos y Adri tampoco está porque después de la fractura necesita un par de semanas más para estar listo. Por contra, José ha entrenado bastante bien y está convocado".

El partido, igual que el de la primera vuelta en el campo de La Juventud, será especial para el delantero jerezano Dani Güiza, que también está listo para enfrentarse a su exequipo. "Está motivado por medirse al equipo del que salió, siempre es especial este tipo de encuentros para los jugadores. Está concentrado, con ganas, y después de las molestias que arrastró la pasada semana en el tobillo está bastante mejor y casi con toda seguridad será una de las piezas fundamentales para enfrentarnos al Xerez".

Por último, espera una buena respuesta de la afición sanluqueña. "El club ha repartido entradas en los centros escolares, igual que la temporada pasada, y la medida me parece muy apropiada, los niños tiran de los padres y van aprendiendo qué significa de verdad el sentimiento verdiblanco, habrá buen ambiente y esperemos que al final terminen disfrutando tanto del juego como del triunfo".