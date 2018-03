Carrillo no ve al Sanluqueño aún como él quiere...

Rafa Carrillo, técnico del Atlético Sanluqueño, aseguró tras el triunfo frente al Arcos que su equipo está "en el mejor momento" de la temporada pero que aún "no está al nivel que yo quiero". Al técnico cordobés le gustó su equipo en la primera mitad pero no así en la segunda, cuando cedió el protagonismo al Arcos. "En la primera mostramos la mejor cara, metiendo mucho ritmo de juego y velocidad en las acciones de ataque. El partido se nos puso de cara con dos goles tempranos y facilitó las cosas. En la segunda, con el 3-0, hubo relajación. "Tenemos que crecer más como equipo, manejar más el control del partido. Hay muchas cuestiones que todavía no sabemos manejar, sobre todo en el aspecto ofensivo. La relajación viene por la mentalidad del jugador en el campo y nos equivocamos", afirmó.