Carrión "Me han garantizado estabilidad y estoy contento"

Pedro Carrión ya es oficialmente jugador del Xerez CD. El delantero cerró los flecos pendientes y la entidad lo anunció ayer. El de Cártama defenderá la camiseta azulina por tercera temporada consecutiva. Con 40 años, ha vivido de todo en el fútbol y no estaba por la labor de afrontar una nueva temporada en Tercera en las mismas condiciones de la recién finalizada con el Deportivo. Quería seguir porque "me siento querido y valorado por el club, los técnicos y la afición desde el primero momento" pero no a cualquier precio. "El año pasado fue durísimo y ni mis compañeros ni yo ni nadie puede aguantar dos temporadas iguales. He hablado con el grupo inversor que respalda al club y me han dado tranquilidad, me han comentado que van por derecho con el Xerez, que estemos tranquilos, que lo van a poner todo para que el equipo pueda competir en condiciones y con medios. Me han hablado muy bien del campo de Don Bosco y de las alternativas para entrenar y jugar hasta que finalicen las obras".

Así, Carrión se siente "muy contento. La verdad es que las condiciones yo las tenía ya pactadas tanto con Vicente como con Juanmi Becerra, presidente de Afición Xerecista, y no hizo falta mucho para que todo fuese más o menos bien. Las dos partes estábamos de acuerdo. A mí, lo único que faltaba era que me dieran un poco de tranquilidad, que es lo que he comentado antes. Después de tanto tiempo peleando para que el Xerez siga vivo y para que esté en la categoría que merece estar, la gente responsable tenía que dar el paso adelante que han dado y por eso hemos cerrado lo que teníamos ya acordado desde hace tiempo".

El punta resalta también que "después de decidir seguir jugando al fútbol, que con 40 años ya te lo piensas, quería seguir en el Xerez CD porque estoy comprometido con este proyecto. Sinceramente, a mi edad no pensaba que me llegaran ofertas, pero me llegaron. Las rechacé porque tenía claro que en igualdad de condiciones o en condiciones parecidas no me movía de aquí, hay que valorar muchas cosas. La familia es importante, no tener que coger cada día el coche para desplazarte lejos...".

Tras renovar, se muestra "ilusionado con la plantilla" y valora la figura de Juan Pedro. "Ha sido clave para seguir mi buena relación con él, es un hombre de fútbol y hablamos el mismo idioma. Estoy ahí para ayudarle en todo lo que necesite, tanto en el campo como en el vestuario".

Por último advierte lo complicado que va a ser el Grupo X la próxima campaña. "La Liga será larga y dura por los equipos que ya hay y por los que se pueden quedar. El Ceuta volverá a hacer una plantilla competitiva como cada temporada, los filiales de Betis y Sevilla, Algeciras, Écija y no podemos olvidar el equipo que está haciendo el XDFC".