Carrión rechaza una oferta del Algeciras a última hora

Encontrar a un jugador en el fútbol de hoy en día con 40 años y rindiendo a un nivel espectacular es tremendamente complicado. En el Xerez Club Deportivo hay un ejemplo. Pedro Carrión cumple su segunda temporada en la entidad pero no necesitó mucho para ganarse el cariño de una afición precisamente falta de cariño y de alegrías por la grave situación en la que se encuentra la sociedad anónima. Los futbolistas cada vez le tienen menos aprecio tanto al escudo como a los colores porque el dinero lo puede todo. Hay excepciones y no siempre esos casos los protagonizan canteranos. El ariete azulino desestimó a última hora del pasado miércoles una importante oferta del Algeciras, que es segundo clasificado y lucha por disputar la fase de ascenso a Segunda División B.

Carrión le dijo no a José Antonio Asián, técnico del cuadro rojiblanco, que le conoce de su etapa juntos en el Alcalá. El punta, después de mantener una reunión con Juanmi Becerra, presidente de Afición Xerecista, y Vicente Vargas, director deportivo y técnico azulino, y de revisar las condiciones en las que se encuentra -en el Deportivo también trabaja para la cantera- optó por quedarse. La oferta del Algeciras le llegó el mismo miércoles por la mañana cuando Chico Díaz, uno de los delanteros del cuadro del Campo de Gibraltar comunicó al club que su intención era la de recalar en la Lebrijana.

Con cuarenta años no me esperaba algo así, valoramos muchas cosas y también he mirado por mi familia"

El punta explica que "con cuarenta años nunca te esperas una cosa así pero se ha dado el interés de otro club. De todos modos, en este caso del Xerez bastantes clubes de Tercera e incluso de superior categoría se han fijado en jugadores de nuestra plantilla, han querido pescar en aguas revueltas y se han llevado a otros compañeros. Me lo llegué a plantear seriamente por la situación tan delicada de la entidad pero después de hablar con Juanmi y Vicente decidí seguir aquí para ayudar al equipo a conseguir el objetivo. Tuve que valorar muchas cosas y la decisión no fue nada fácil. Ambas partes hemos hecho un esfuerzo y me quedo para seguir remando. Cuando me comprometo con algo, me involucro mucho y estoy contento. Analicé los pros y los contras, miré también lo mejor para mi familia y el paso lo he dado con todas las consecuencias, me ha calado Xerez. Es un club histórico que lo merece todo y ayudo en todo lo que puedo tanto a Vicente como en la cantera".

El azulino admite igualmente que "Asián me llamó y me intentó convencer, me dijo que él no miraba el DNI a la hora de firmar a un jugador, que a él, que me conoce bastante bien, lo único que le importaba es que estaba en activo, que estaba marcando goles y que les podía echar un cable para luchar por el ascenso a Segunda B. Aquí, estoy contento también con la respuesta de la afición, estoy involucrado y los seguidores me lo están valorando".

Tras cerrarse el mercado de fichajes, la plantilla se ha completado con cinco futbolistas y eso, bajo el punto de vista de Carrión, debe servir para "ganar tranquilidad y para que podamos competir mejor. En la segunda vuelta siempre llegan las lesiones, la sanciones y no teníamos ni para completar una convocatoria. Espero que los compañeros que han venido disfruten, que tengan ilusión, que intenten meterse en la dinámica del vestuario pronto y que ayuden a la entidad a lograr el objetivo, aunque saben que aquí nada es fácil".

El objetivo es la permanencia y el de Cártama espera lograrla. "No va a ser fácil porque la categoría está bastante complicada, es fuerte y todos nos jugamos mucho. Salvo Cádiz B y Algeciras que se han distanciado un poco y marcan las diferencias, todo está muy ajustado. Tenemos veintisiete puntos y necesitamos ganar al menos cinco partidos para estar tranquilos, a ver si lo logramos".

Para lograrlo, el '9' xerecista estima que "jugar en La Juventud sería importante pero eso no depende de nosotros y como aquí todo se sabe día a día o incluso hora a hora, no sabemos de un día para otro ni dónde vamos a entrenar. El club pelea por lo que puede y vamos tirando, ojalá se pueda solucionar el tema de La Juventud porque gran parte de la permanencia pasa por ahí. El año pasado logramos el ascenso gracias a los puntos que sumamos en ese campo, le tenemos las dimensiones cogidas y nos gustaría jugar lo que resta allí".

Sobre el compromiso ante el Cabencese, apunta: "El club, buscando lo mejor que nos puede venir, ha encontrado la solución de El Palmar, que es el campo más parecido a La Juventud. Estaban también las opciones de jugar en Torrecera y La Barca pero era un poco dar facilidades al contrario porque esos campos son de césped artificial y muy similares al que tiene el Cabecense".