Casares y Yuni, primeros refuerzos del Industrial

El Jerez Industrial mueve pieza y ya tiene apalabrados varios refuerzos para la temporada 2017/2018. El club industrialista ha llegado a un acuerdo con Sergio Manuel Moreno Seda 'Yuni', futbolista que la pasada temporada militó en el Estella y que llegó a jugar algún partido con el Xerez Deportivo FC. Lateral izquierdo polivalente -puede actuar en ambas bandas, más adelantado e incluso en el centro del campo- es un jugador que Juan Pedro Ramos conoce a la perfección ya que fue quien le llevó al Xerez Club Deportivo el año que estuvo como director deportivo y con Jesús Mendoza a los mandos del primer equipo. No es el único fichaje cerrado, ya que el Jerez Industrial ha cerrado la cesión de David Casares, centrocampista atacante que la pasada temporada militó en el Xerez CD aunque apenas si pudo participar debido a una lesión. Juan Pedro asegura que Casares "ha mostrado una gran predisposición por venir al Jerez Industrial y quiere sentirse de nuevo importante y olvidar la lesión. Está muy ilusionado y ha mostrado una gran predisposición por venir al Jerez Industrial a pesar de que tenía ofertas de superior categoría".

Además, el Jerez Industrial también se puede hacer con los servicios de Güiza, lateral derecho que también llegaría cedido por el Xerez CD y que debe contestar hoy mismo al ofrecimiento de Juan Pedro. En una situación similar se encuentra Abraham, otro de los descartes de Vicente Vargas, aunque éste en principio llegaría al Jerez Industrial con la carta de libertad. Juan Pedro también le ha hecho una oferta y el jugador ha quedado en contestar mañana martes. El club blanquiazul también está pendiente de la lista de bajas en el Xerez Deportivo FC por si fuese posible contar con algún futbolista azulino. De momento, Juan Pedro ha sondeado la situación pero hasta que el Xerez DFC no haga oficial la lista de jugadores con los que no cuenta no quiere dar ningún paso más.

El entrenador del Jerez Industrial espera poder 'pescar' también en los descartes del Xerez DFC

El técnico del Jerez Industrial también lleva algunas semanas negociando con un par de jugadores que entran en el perfil de 'veteranos con experiencia' en la categoría aunque a este respecto prefiere mantener los nombres a buen recaudo para que la operación no se vaya al traste. Sí ha hablado con Borja Perea y Pedro Herrera -dos jugadores que han anunciado que dejan el fútbol pese a su juventud- preguntándoles por si reconsiderarían sus decisiones. Juan Pedro lo ve complicado aunque apunta que si al final se retiran "se van a arrepentir porque sé de muchos casos similares. No conozco a nadie que se haya retirado bien por aburrimiento, por causas laborales, o por cualquier otra cuestión y no se haya arrepentido. Al final siempre te pica el gusanillo y la vida del futbolista es ya de por sí muy corta".

El presidente de la entidad salió a defender la postura del club con respecto al interés de otros clubes en sus jugadores en la jornada de ayer. En este sentido, Juan Pedro añade que "Dani Benítez, Dani Castro, López, Álex, Paquín y Daza están por la labor de seguir y han mostrado su interés en estar con nosotros. Van a seguir aunque alguno está pendiente del tema económico pero entiendo que son pequeños flecos que se van a solucionar. Luego tenemos los casos de Antoñito, Parra y Paquín por temas laborales pero hay fórmulas para que estén".

A nadie se le escapa que hay jugadores con ofertas de equipos de superior categoría, pero Juan Pedro confía en que se quede la mayoría para no tener que retocar en exceso la plantilla.