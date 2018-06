Castro "Tendremos opciones si damos nuestro mejor nivel"

Tras los problemas físicos que le mantuvieron más de dos meses alejado de los terrenos de juego, Dani Castro vive uno de los momentos más dulces desde que viste la elástica del Jerez Industrial. Incuestionable en las alineaciones del Paco Cala, el bravo centrocampista jerezano vive con optimismo los días previos al encuentro de vuelta de primera eliminatoria de ascenso a División de Honor.

Haciendo un balance de la temporada, Dani señalaba que "tanto en lo personal como en lo colectivo estoy muy satisfecho de como se ha desarrollado la temporada. Es cierto que tuve un momento de debilidad cuando a causa de unos problemas de salud me vi obligado a pasar por el quirófano, pero gracias a Dios eso ya está completamente olvidado y ahora sólo estoy centrado en superar esta eliminatoria y jugar la final por el ascenso a División de Honor. Ahora, cuando echas la vista atrás, te das cuenta de lo complicado que ha sido estar en la situación en la que estamos, ves que grandes equipos como Chiclana o Balón de Cádiz no han conseguido clasificarse para los 'play-off' y eso me hace sentir aún más orgullo de haber conseguido el primer objetivo que no era otro que clasificarnos para disputar las eliminatorias de ascenso".

Confiamos en nuestras posibilidades, estamos mostrando que somos un equipo rocoso y difícil de batir"Hay que mantener la serenidad y si marcamos les pondremos las cosas muy complicadas"

Mañana, el equipo se juega las opciones de ascenso y, en ese sentido, Castro apunta que "desde que se confirmaron los emparejamientos fuimos conscientes de la dificultad que tendría eliminar al campeón liga, pero al mismo tiempo confiábamos en nuestras posibilidades y en el trabajo que venimos realizando durante las últimas semanas en las que, además de certificar nuestra participación en estas eliminatorias, nos hemos mostrado como un equipo muy rocoso y difícil de batir. Por lo tanto, mañana debemos poner en práctica todo que nos ha llevado a estar en esta situación, clasificados para los 'play-off' de ascenso y con un resultado favorable para afrontar el partido de vuelta. Está claro que si proponemos lo que llevamos trabajando desde hace meses pondremos en muchas dificultades a nuestro rival y tendremos serias opciones de pasar la eliminatoria".

Para el jugador industrialista, el hecho de mantener la calma en determinados momentos "puede ser una de las claves del partido. Hay que mantener la serenidad en todo momento porque está todo muy abierto pero si conseguimos marcar en su campo les pondremos muy difícil la eliminatoria. Tenemos que pensar como un colectivo, sin fisuras y dar lo mejor de cada uno de nosotros. Así, veremos la mejor versión de nuestro equipo y sin duda que tendremos muchas más opciones de superar la eliminatoria".

El pasado domingo el Municipal de La Juventud presentó un gran ambiente en la grada y Castro hace hincapié en lo importante que es para el equipo sentirse arropado en este tipo de encuentros. "Lo vivido el pasado domingo en nuestro campo fue algo espectacular porque nos llevaron en volandas hacia el triunfo. Este domingo también es importantísimo contar con su apoyo en San Fernando. Los jugadores vamos a dar el 200 por cien para superar esta eliminatoria y estoy seguro de que nuestros aficionados también lo harán desde la grada. Jugadores y aficionados debemos estar más unidos que nunca en esta recta final. Sabemos que no nos van a fallar y sólo puedo prometerles que el equipo hará todo lo que esté en su mano para no defraudarles".