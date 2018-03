Cautela ante el ascenso

Rafael Coca, presidente del Xerez Deportivo FC, no duda del ascenso de su equipo a Tercera División pero no lanza las campanas al vuelo. Se muestra cauto y a la vez satisfecho por la madurez que ha alcanzado el equipo en los dos últimos dos meses de competición, en los que ha sido capaz de encadenar siete triunfos seguidos y de marcar diferencias.

El mandatario xerecista resalta sobre el virtual salto a Tercera: "No me gustaría decirlo hasta que el árbitro no pite y no estemos ascendidos, aunque sí que es cierto que las posibilidades son muy buenas. Yo en el mundo del fútbol no me fío de nada, he visto de todo. Recuerdo mucho aquella temporadita de Lucas Alcaraz, en la que pasó lo que pasó pero que nadie supo qué fue. No es que quiera ser como Cholo, con eso de partido a partido, pero sí que tenemos que ir afrontando los encuentros tal y como nos vayan viniendo y si le cogemos al segundo diez puntos en lugar de ocho puntos, pues muchísimo mejor. No vamos a lanzar las campanas al vuelo ni nos vamos a poner fechas. No debemos hacer cuentas ni decir vamos a subir el día que nos visite el Pozoblanco o vamos a subir con el Conil, cuando llegue el día llegó. Aquí no queda otra que ir piano piano".

Lo del año pasado no ocurrirá porque Edu ha hecho un plantillón, es un acierto tenerle como director deportivo"

Lo que sí tiene claro el presidente azulino es que "me gustaría que fuese en Chapín para poderlo celebrar con nuestros aficionados, aunque si tiene que ser cuanto antes, cuanto antes, me da igual, no pasaría nada si es fuera. Ojalá fuese ante el Ciudad Jardín este mismo fin de semana, pero no va a poder ser todavía. Yo lo quiero cuanto antes".

Al equipo, en estos momentos de la temporada, le ve "bien. Sin ser resultadista, ahora mismo lo mejor que tenemos son los resultados. Ya lo he comentado en más de una ocasión, a mí me gustaría que hubiese jugado mejor durante toda la temporada pero no es menos cierto que ahora llevamos seis o siete partidos en los que está mostrando lo que tiene dar. Creo que ha logrado acallar todos los rumores que había, que había muchos socios nerviosos y no entiendo los motivos. Algunos estaban hasta más nerviosos que el año pasado. No sé qué es lo que pasa, no sé si queremos marcar el segundo gol antes que el primero. Ahora mismo, el equipo está en una buena dinámica y después de ver el domingo ante el San Roque el tercer gol, en el que se dieron dieciséis toques, me doy por satisfecho del nivel de juego que está mostrando el equipo".

Coca recuerda que lo que sucedió la pasada temporada no tiene nada que ver con la actual y defendió el trabajo de Edu Villegas. "Cuando llegó Franzón el curso pasado, el equipo ganó varios partidos seguidos, todo el mundo pensaba que los problemas habían desaparecido y no fue así. Esta temporada eso no ha sucedido gracias al plantillón que ha hecho don Edu, al que nadie le auguraba este éxito, todo el mundo decía que le faltaba experiencia. Edu ha demostrado con creces la experiencia que tiene y ojalá siga así, no trabaja veinticuatro horas, trabaja veintisiete. Los socios tienen que tener muy claro que el mejor director deportivo que podemos tener es Edu. No nos hemos equivocado. El ascenso lo veo hecho pero, insisto, piano piano. No debemos tener prisa".