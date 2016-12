Chapín como regalo de Reyes

El Jerez Industrial se ha marchado de vacaciones con la satisfacción del triunfo del pasado domingo ante el Estella, acabando la primera vuelta metido de lleno en la pelea por el ascenso a División de Honor. El choque contra el Trebujena, primero de la segunda vuelta, se presenta como una final para los blanquiazules, ya que los de Toni López se pueden presentar en Jerez líderes y con siete puntos de ventaja sobre los de Mendoza. Ni que decir tiene que si se dan esas circunstancias, todo lo que no sea un triunfo reduciría considerablemente las opciones de ascenso.

Con la resiembra de La Juventud iniciada este lunes, el partido frente al Trebujena no tiene aún escenario. Mendoza no quiere jugar en césped artificial y la única opción, si La Juventud no llega a tiempo, sería jugar en Chapín. Aunque en eso, manda Deportes. De cualquier forma, el técnico industrialista está convencido de que la delegación no pondrá impedimentos. "Seguramente sea en Chapín, no está confimado oficialmente, pero creo que son pocos días para que el campo (de La Juventud) esté en condiciones. Nos han dicho que sería en Chapín. Sería un premio para todos los futbolistas que puedan jugar y yo lo que espero es ganar".

A Mendoza le gustó su equipo contra el Estella, aunque no respiró hasta el segundo tiempo: "El equipo desde el primer minuto creó muchas ocasiones y aunque nos costó cerrar el partido es para estar contentos, es un buen triunfo que nos sirve para estar más cerca de arriba. En la primera mitad ya tuvimos muchas ocasiones pero no estuvimos acertados de cara a la portería. Es para estar satisfechos, el equipo jugó bien pese a lo mal que está el terreno de juego y esperemos que sigamos en esta misma línea cuando volvamos de vacaciones".

Y a pesar de las bajas con las que afrontó el Industrial el partido, fue el más tranquilo de la temporada. "El Estella es un equipo al que están ganando en los últimos minutos y en ese sentido hasta que no hicimos el 2-0 no estuve tranquilo. Hicimos un gran encuentro, jugó gente joven, con muchas ganas y sabía que si no metíamos intensidad sufriríamos".

Efectivamente, el Industrial acabó el partido con tres juveniles sobre el campo: Mije, un habitual ya en el primer equipo, además de Yeray y Sebas. "Ya de por sí somos un equipo joven. El otro día antes de ir a Paterna estuve viendo al juvenil, los he visto varias veces y hay futbolistas interesantes. Han tenido la oportunidad y han disfrutado, haciendo un buen partido. Me gusta contar con gente joven, ellos tienen ganas, ilusión y empujan bastante. Están ilusionados en jugar en el equipo de toda su vida y han tenido ese premio".

Los de Mendoza han sumado diez de los últimos doce puntos y no han perdido en las últimas siete jornadas. "No son malos números pero ahora hay que empezar bien el año con el Trebujena, que es un gran equipo al que conozco perfectamente y que nos va a poner las cosas difíciles. Es un rival que está ahí arriba y que va a luchar por ascender. Tenemos tiempo para preparar el partido".

El Jerez Industrial también quiere luchar por ese ascenso aunque Mendoza advierte de que "la segunda vuelta va a ser muy difícil. Hay que tener tranquilidad y ahora a disfrutar un poquito y a recargar pilas para llegar al partido del Trebujena en las mejores condiciones posibles".

Por último, habló de David Piñero, máximo goleador del equipo con diez tantos, casi todos firmados en las últimas jornadas. "Ahora está bastante bien aunque no empezó bien la temporada. Le dije que no tenía que conducir tanto el balón porque perjudicaba al equipo y se perjudicaba él. Poco a poco está entrando en lo que yo quiero y ahora está teniendo la suerte de cara a portería".

Además, entrando desde la izquierda "se mete mejor ahí, aparece entre líneas y lo está haciendo perfectamente". El técnico asume que si sigue en esta línea no pasará mucho tiempo hasta que aparezcan equipos interesados en él aunque confía en que acabe la temporada de blanquiazul: "Seguramente lo estén siguiendo y el año que viene será complicado retenerlo. ¿Ahora en el mercado de invierno? Pues no lo sé, yo creo que no. Está tranquilo y centrado en el Jerez Industrial. Nos ha dicho que quiere acabar con el máximo número de goles para ayudar al equipo a estar arriba".