Chato cierra la plantilla a expensas de Polaco y Güiza

El Xerez CD ya tiene prácticamente cerrada su plantilla de cara a la temporada 17/18 en Tercera División con la incorporación del lateral izquierdo David José Hernández García, 'Chato', procedente del Arcos que la pasada campaña entrenó el jerezano José Pérez Herrera. El zurdo se formó en la cantera, pasó por todos sus escalafones inferiores y con apenas 17 años debutó en el primer equipo de la mano del técnico xerecista, que ha tirado de él para el próximo curso.

Con la incorporación de Chato, el XCD sólo tiene una ficha libre para mayores de 23 años y será para David Polaco, que contestará en las próximas horas, o para otro refuerzo de lujo, que ayude al plantel a dar un salto de calidad importante si Polaco al final opta por no firmar por el Deportivo. En ese caso, Vargas seguiría sondeando el mercado, ya que quiere contar con un futbolista más en esa zona de la medular.

No me asusta el reto, quiero poner mi grano de arena en el proyecto, que es muy ilusionante"

De todos modos, las negociaciones con Dani Güiza siguen abiertas y si el delantero jerezano contesta afirmativamente a la propuesta del que fue su equipo, la entidad le abriría un hueco. Esa decisión podría conllevar prescindir de algunos de los integrantes del actual plantel. El atacante se lo está pensando pero Vargas no es ahora demasiado optimista. Realista, resalta: "Dani maneja otras ofertas económicas mucho más importantes que la nuestra, nosotros no podemos llegar a lo que le ofrecen otros equipos, ojalá. Depende de que Dani quiera volver a jugar en el equipo del que se marchó para triunfar en el fútbol profesional, aquí tendría que venir casi por amor al arte, no podemos ofrecerle más de lo que le hemos propuesto. Aún así, lo está mirando todo con mucho cariño y me ha comentado que en los próximos días me contestará".

Vargas, acompañado por parte de su cuerpo técnico, Barragán y Eli, fue el encargado también de presentar ayer a Chato, en las instalaciones de Indoor Jerez, y le agradeció su buena predisposición para aceptar la oferta del XCD: "Es polivalente, juega lo mismo de lateral izquierdo que de central, tiene recorrido, es buen centrador, tiene técnica y le conozco perfectamente porque le tuve a mis órdenes en el Arcos. La pasada campaña ya le intenté firmar pero él quería jugar en superior categoría, se quedó en su casa y no pudo ser. Esta temporada hemos tenido más suerte, no se lo ha pensado y está aquí con nosotros para ayudarnos".

El arcense, por su parte, admitió estar "contentísimo con este nuevo reto, no me asusta. Puedo jugar de lateral y central, voy bien de cabeza y espero poner mi granito de arena en este proyecto, que es ilusionante".

Sabe que llega a un equipo con exigencias y "no me asusta la aventura, estoy aquí porque es bonita, la pasada temporada en el Arcos también luchamos por subir. La plantilla que se está haciendo es muy buena y a ver si somos capaces de dar muchas alegrías a la afición".