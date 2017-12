El Chiclana justifica la destitución de 'Pepichi'

El Chiclana ha justificado la destitución de 'Pepichi' Torres aportando su versión de los hechos, que difiere totalmente de las declaraciones efectuadas por el técnico. A pesar de los buenos resultados, Juanlu Rojo -director deportivo- considera que "no son suficientes porque su forma de entrenar no concuerda con lo que buscamos". Las cifras son indiscutibles pero Rojo añade que había jugadores en el vestuario "que no estaban conformes con la gestión de los entrenamientos pues, a pesar de estar grabados, no se ha visualizado ningún partido una sola vez, entre otros ejemplos". Queda claro que el director deportivo del club no tiene pelos en la lengua y se expresa tal como piensa. Por otro lado, ha quedado confirmado finalmente que Adrián Gautier será el máximo responsable técnico de la plantilla.