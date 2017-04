El Chiclana regala la victoria

Al final de cada partido se repite la misma historia: el Chiclana termina lamentando las ocasiones tan claras que ha tenido durante el encuentro de turno y que no ha materializado y los puntos vuelven a volar del Municipal. Y ayer no iba a ser diferente. Los de José Antonio Neva regalaron la victoria a un Pozoblanco que no tuvo que desgañitarse ni hacer nada del otro mundo para llevarse el triunfo, gracias a un penalti materializado por Santacruz en el minuto 74.

La consigna era sencilla: salir a por todas desde el primer momento. Y durante los diez minutos iniciales así fue. Al cuatro de comienzo llegó la primera de esas ocasiones que lamentarían haber desperdiciado después, cuando Diego Ramírez aprovechó el fallo defensivo de la zaga cordobesa y se metió hasta la cocina, centró para Nene y éste la empujó fuera en el palo corto. Sería el lateral, hoy de extremo, el que chutaría en el nueve otro balón por encima de la red. El Pozoblanco tomó el testigo encerrando al Chiclana en su área aunque sin excesivo peligro y sin aprovechar los despistes defensivos de los blancos.

A la media hora los del Municipal volvieron a hacerse con el control, no tanto del juego como de las oportunidades, con Ramírez de nuevo como protagonista. Primero centró para Suazo en el 29, pero el defensa no pudo definir bien, y tres minutos más tarde el lateral aprovechó un error de Domingo pero remató fuera. Julio Periano controló de espaldas para Nico, pero Díaz atrapó la pelota, al igual que un suave cabeceo de Nene antes del descanso.

Tras el paso por vestuarios vino el primer susto con un trallazo de Valentín que despejó brillantemente Alberto. El Chiclana insistía y en el 53 Javi Muñoz recibió el balón a pase de Nico, que centró para Diego Ramírez pero su disparo se marchó alto. Para más inri, en el 59 el colegiado anuló un tanto de Periano sin que quedara muy claro el motivo de su decisión. Los minutos pasaban, los blancos se desesperaban en un querer y no poder donde su máximo enemigo fue su propia falta de puntería.

Joaqui vio la roja directa tras cometer un penalti, que se encargó de transformar Santacruz para el Pozoblanco. Los cordobeses se crecieron en los últimos minutos armando contras rápidas pero el marcador ya no se movió y el Chiclana sigue en problemas.