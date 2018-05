'Chino' Quirós se apunta a continuar en el Xerez CD

'chino' Quirós ha completado su cuarta temporada en el Xerez CD y le queda cuerda para rato. Al inicio del pasado curso, al igual que el capitán Israel, se planteó continuar jugando al fútbol pero cuando llega el momento de la verdad, de tomar una decisión para iniciar o no la pretemporada, siempre lo tiene claro. Le tiran los colores y su pasión por el deporte que ha practicado desde que era un niño.

Una vez finalizada esta campaña en Tercera División lo tiene mucho más claro que en ejercicios anteriores a pesar de lo mucho que ha sufrido. El jerezano está por la labor de no colgar las botas todavía si el Deportivo cuenta con él.

Antes del final de temporada siempre digo que no juego más, pero de cara al próximo curso estoy ilusionado"

El lateral xerecista confiesa que "he terminado muy cansado mentalmente porque la temporada ha sido de mucho desgaste, lo hemos pasado tremendamente mal. Fue la más dura con diferencia de todas las que llevo jugando en el Xerez CD. Más difícil es imposible que se nos presente otra campaña. Las zancadillas han sido continuas y si lograr la permanencia era casi un milagro al principio al final ha resultado un milagro doble. Hemos tenido mil problemas con los campos para jugar y para entrenar, no es normal disputar hasta en siete campos los partidos como local, y también a nivel económico no fueron bien las cosas. No obstante, lo de este grupo cuando sale al campo para jugar los partidos es de 'chapó'. Lo que ha ocurrido debe de servirnos de lección a todos porque todos lo hemos hecho mal, hay muchas cosas que se pueden y que se deben mejorar para no cometer los mismos errores en el futuro".

"Insisto -añade el lateral-, lograr la permanencia ha sido un auténtico milagro y todos nos hemos llevado una alegría inmensa. Por momentos, lo vi bastante complicado. Los partidos pasaban y veíamos como no la cerrábamos y dejábamos escapar ese colchón de puntos que tanto trabajo nos costó ir sumando poco a poco. Cuando le ganamos al San Roque respiramos aliviados, nos lo merecíamos porque nos pasó de todo durante el año".

A nivel personal, admite que "cada vez que la temporada llega al final digo lo mismo, esta es la última que juego pero luego el cuerpo aguanta y me quedan ganas de seguir, el gusanillo se mantiene vivo. En este caso, no depende sólo de mí. El club es el que debe tomar la decisión. Durante la semana, Vicente irá hablando con todos los jugadores y veremos qué me dice. Por mi parte, no creo que existan problemas para continuar. Me han comentado que el jueves me llamarán para mantener una reunión".

Quirós lo tiene decidido porque "todas las noticias que nos llegan son positivas. Hay movimientos importantes y peor que la temporada que hemos pasado seguro que no es la siguiente. Está ahí el tema de los campos, que es lo más importante, el de los nuevos inversores y también quiero continuar por el tema deportivo. Si echamos un vistazo al grupo de Tercera va a ser muy bonito. Va a ser durísimo y tengo ilusión por seguir vistiendo la camiseta del Xerez CD por todos los campos de Tercera".

La próxima campaña habrá tres equipos jerezanos en el Grupo X, Guada, XCD y XDFC. El lateral ha jugado en los tres y resalta: "Será emocionante y, además, importante para ciudad. He jugado en los tres equipos y la rivalidad deportiva será un aliciente más, aunque cada entidad tenga unos objetivos diferentes".