Choque decisivo en Orense

El Guadalcacín FSF puede dar hoy un gran paso adelante en su lucha por mantener la categoría. Las guadalcacileñas se enfrentan al Cidade As Burgas, equipo que ocupa puestos de descenso al que ya venció en la primera vuelta en el Polideportivo Municipal por cuatro goles a tres. El encuentro comienza a las cinco de la tarde en el Pabellón Los Remedios de la localidad orensana y la expedición jerezana partió a las tres de la tarde de ayer rumbo a tierras gallegas con el buen sabor que les dejó el empate cosechado la pasada semana ante el Penya Esplugues y que supuso colocarse con cuatro puntos de ventaja sobre el Soto del Real, equipo que ahora mismo marca los puestos de descenso.

Diez puntos separan en la tabla clasificatoria a Guadalcacín y Cidade As Burgas. Las gallegas sólo han ganado un partido, en su cancha al Cádiz FS (4-2) y empatado otros dos aunque uno de esos empates fue nada más y nada menos que con el Atlético Futsi. En el balance goleador, es el segundo equipo que más encaja de la categoría (85 goles) y el que menos anota (32). Una victoria del Guadalcacín supondría dar un gran paso adelante teniendo en cuenta que el Soto del Real tiene que recibir al Jimbee Roldán, que marcha tercero a dos puntos del liderato.

Es un rival supercomplejo, no es que tengan muchos recursos pero los optimizan muy bien"

Para este encuentro es baja Luci, jugadora que cayó lesionada la pasada semana en una acción contra la portera del Penya Esplugues. La futbolista del Guadalcacín tiene un fuerte golpe en la rodilla izquierda aunque todo indica que podría reaparecer en la siguiente jornada, dentro de dos semanas teniendo en cuenta que la próxima semana no hay competición por la celebración de la Semana Santa. De este modo, las jugadoras que ayer emprendieron viaje junto al cuerpo técnico son Caridad, Carla, Patri, Pepa, Marín, Desi, Trini, Ogalla, Lorena, Julia y Flavia.

El Cidade As Burgas llegó a ser subcampeón de Liga en la temporada 2014/2015 aunque desde entonces perdieron a dos baluartes como eran Vane Sotelo e Irina, que se marcharon a Poio Pescamar y Alcorcón, bajando enormemente su potencial. Pero aún así, Andrés Sánchez no se fía de la mala clasificación de las orensanas porque "es un equipo que compite muy bien, lo demostraron contra el Atlético de Madrid, con las que empataron a dos, y con el Burela, perdiendo 4-3. Es un equipo que va a ser supercomplejo, no es que tengan muchos recursos pero los optimizan muy bien", reseñaba el míster del cuadro guadalcacileño. Sánchez destaca del Cidade As Burgas que es un equipo "muy joven" y por tanto "inexperto" pero al mismo tiempo "tiene ímpetu y da mucha guerra" por lo que para poder puntuar "vamos a tener que estar concentradas durante todo el partido y las ocasiones que tengamos, finalizarlas porque ellas también las van a tener seguro".