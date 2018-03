Choque vital en Utrera

Con dos juveniles en la convocatoria, el Xerez CD se presenta al mediodía en el San Juan Bosco de Utrera inmerso en la pelea por la permanencia y exigido por la clasificación, lo que aconseja puntuar para no acabar de encender todas las alarmas: a cuatro puntos de la zona de descenso, el Deportivo necesita seguir sumando para que el colchón con respecto a los tres últimos no se desinfle del todo.

Además, el equipo de Juan Pedro Ramos visita a un Utrera al que podría meter en la pelea en caso de victoria azulina, porque con tres puntos el Deportivo adelantaría a los sevillanos en la tabla ya que ambas escuadras igualarían a puntos y decidiría el gol-average. Como el Xerez CD ya ganó en la primera vuelta en el Andrés Chacón, una victoria mañana inclinaría el balance particular de lado de los jerezanos; el pasado viernes el Pirata dejaba claro que era vital mantener el enfrentamiento particular a favor, y que en caso de no poder sumar los tres untos un empate sería positivo por una doble lectura: seguir sumando y tener ganado el gol-average.

Lo que está claro es que a nueve jornadas del final de la competición conviene apretar el paso para no encarar la recta final a remolque, de ahí que cualquier tropiezo a estas alturas de campeonato sea un lujo que puede costar muy caro al final. De ahí que Juan Pedro, en su primer partido oficialmente como entrenador del Deportivo -no estará en el banquillo al tener tres partidos de sanción pendientes-, subraye la importancia de no volver de vacío, máxime en este tramo del curso con enfrentamientos ante rivales directos: la próxima jornada es el Castilleja y tras Sevilla C y Arcos llegarán Espeleño, Los Barrios y Guadalcacín, por lo que conviene acumular el mayor número posible de puntos cuanto antes, empezando por sumar este mediodía en el envite del San Juan Bosco.

Y tal y como se temía, el Xerez CD afronta el envite con varias bajas, de ahí que el juvenil Antonio Abad haya entrado en la convocatoria. Fuera de combate están Alberto, convalenciente de su operación de apendicitis; Gonzalo, que ha recaído en su lesión; Paco Borrego, que sigue con molestias en el pie; José Vega, con un edema en el gemelo; Chino Quirós y Eladio, sancionados; y Juanma Marchante, que no ha entrenado en toda la semana con el grupo al no poderle pagar el club la gasolina para los desplazamientos desde El Bosque.

Al menos, Juan Pedro podrá contar con el portero Zamora, que ha estado toda la semana entre algodones con molestias en el pie izquierdo, y que figura en una convocatoria formada además por el portero juvenil José Ángel; los defensas Chato, Ángel, Isra, Antonio Abad y Guerrero; los centrocampistas Agu, Juanma Aguilar, Javi Falcón, Carrasco, Albino y Javi Gómez; y los delanteros Pedro Carrión, Guille y Juan Benítez.

En el equipo inicial Chato cubrirá la ausencia de Quirós en el lateral derecho y Agu y Javi Falcón parecen con más papeletas que otros para sustituir a Eladio en el centro y a José Vega en la banda izquierda.