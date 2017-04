El Ciudad de Lucena hace los deberes

El Ciudad de Lucena, tras su empate de la pasada jornada en San Juan, no podía tropezar en su campo y no lo hizo. En un encuentro muy complicado ante el Salerm Puente Genil, en el que se quedó en inferioridad a falta de casi un cuarto de hora por la expulsión de Laure, fue capaz de mantener la ventaja con la que terminó el primer tiempo. Javi Henares abrió el marcador muy pronto, a los tres minutos. La réplica de los pupilos de Puentenueva no tardó y en el 17' Cano puso las tablas de cabeza tras un saque de esquina. Antonio Lucena, con un zurdazo impresionante, selló el triunfo local (40').