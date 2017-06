El Ciudad de Lucena sube y se completa el Grupo X

El Xerez CD ya conoce a los 19 rivales con los que competirá la temporada 2017-18 en el Grupo X de Tercera División, que se ha completado con el Ciudad de Lucena, cuarto clasificado del Grupo 1 de División de Honor y que ocupa la vacante dejada por el Écija, que el sábado lograba en Xátiva ante el Olímpic el ascenso a Segunda División B.

De esta forma queda conformado un grupo de lo más atractivo y en el que figuran equipos potentes y aspirantes a pelear el ascenso como el Atlético Sanluqueño, recién descendido de la categoría de bronce; Algeciras y Arcos, que han disputado sin éxito el play off de ascenso a Segunda B; o el Ceuta, eterno aspirante a dar el salto de categoría.

El lateral José Mari, el central Paco Borrego y el centrocampista Polaco, los deseados

Sevilla y Cádiz son las provincias más representadas en el Grupo X, ambas con siete equipos: los hispalenses Sevilla C, Balompédica Lebrijana, Utrera, Gerena, Cabecense, Castilleja y Alcalá y de nuestra provincia Sanluqueño, Arcos, Algeciras, Los Barrios, Guadalcacín, Cádiz B y Xerez CD. De Huelva están dos equipos, el San Roque de Lepe y el Recreativo B, mientras que la representación cordobesa es de tres clubes: Atlético Espeleño, Salerm Puente Genil y el Ciudad de Lucena. El Ceuta completa la nómina de veinte clubes en el grupo andaluz occidental.

Para pelear con garantías en una Liga que se presume competida al máximo, el Xerez CD sigue haciendo gestiones para formar una plantilla con aspiraciones a pelear por la zona noble de la clasificación. Hasta el momento, el Deportivo tiene confirmados 16 futbolistas: los porteros David Zamora y Álex García; los defensas Kevin (sub 23), Alberto Orellana, Quirós, Alvi, Dani Hedrera y Guerrero (sub 23); los centrocampistas Javi Gómez (sub 23), Isra, Agu y Alberto; y los delanteros Pedro Carrión, Juanito Benítez, Rubén Gómez (sub 23) y Juanma Marchante.

El club azulino mantiene abiertos diversos frentes para reforzar la plantilla: Vicente Vargas, director deportivo y entrenador del primer equipo, espera que David Narváez y José Vega continúen en la plantilla y a ambos ya se les ha hecho una oferta para renovar. Además, el club está interesado en José Mari, defensa que ha acabado contrato en el Algeciras, y en dos jerezanos: el central Paco Borrego, que ayer acabó la temporada con el Badajoz y que tiene una oferta del Deportivo, y el centrocampista Polaco, que se quedó sin ascenso a Segunda B con el Olímpic de Xátiva y con el que sueña Vargas para dar un salto de calidad a la plantilla, aunque en el club azulino son conscientes de que al pivote jerezano no le van a faltar ofertas sustanciosas y el Deportivo tiene un techo económico que no puede sobrepasar.

Cabe apuntar que en Tercera, los equipos no pueden tener más de 16 jugadores mayores de 23 años, por lo que también se buscan refuerzos sub 23.