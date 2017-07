Ciudadanos denuncia el mal estado de La Juventud

El partido político Ciudadanos Jerez, encabezado por el concejal de su grupo municipal, Mario Rosado, y por el coordinador de la agrupación, Carlos Puerto, se han reunido con miembros de la junta directiva del Jerez Industrial y con el presidente del Juventud Jerez Industrial, Juan García, para tratar varios asuntos, entre los cuales estuvo sobre la mesa las precarias condiciones en las que se encuentra el campo municipal de La Juventud.

La directiva industrialista trasladó a los representantes de la formación naranja que aunque la relación con la delegación de Deportes es fluida, no se plasma a posteriori en acciones concretas y siempre escudándose en criterios técnicos. Además, han lamentado detalles como la recepción del borrador para la convocatoria de campos pocos días antes de su materialización y que la baremación para la concesión de campos no contemple parámetros como la zona y la historia del club.

Posteriormente a la reunión, visitaron cada instalación del complejo deportivo comprobando in situ el precario e inseguro estado de las mismas. "No es de recibo el estado actual de las instalaciones deportivas, ante cada problema de seguridad la solución no puede ser siempre ir clausurando zonas del campo y abandonarlas a su suerte", ha manifestado Carlos Puerto.

Por su parte, el concejal de Ciudadanos Jerez, Mario Rosado, ha señalado que "las instalaciones y los elementos para mantenerlas no están acorde a un club de la solera del Jerez Industrial, todos los clubes están haciendo grandes esfuerzos para cumplir con sus obligaciones y el Ayuntamiento tiene que ser más sensible ante la realidad existente y tener una mayor capacidad de respuesta ante las necesidades que se planteen". "Desde Ciudadanos -prosiguió- creemos que el deporte debe ser una de las áreas prioritarias en la sociedad, dadas las repercusiones y beneficios que de su práctica se pueden extraer. Por ello, vamos a trabajar para poder ayudar a los clubes deportivos de nuestra ciudad a conseguir, al menos, que desde el Ayuntamiento ponga solución a las necesidades más urgentes como pueden ser el arreglo y mantenimiento de las instalaciones deportivas de la ciudad".