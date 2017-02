Collantes asegura que no agredió al asistente del Portuense-Jédula

David Collantes, futbolista del CD Jédula sancionado con un total de 47 partidos por una (presunta) agresión a Luis Borrás, asistente de Ismael Ortega Manday en el Recreativo Portuense-Jédula del pasado domingo, aseguró ayer a este Diario que lo reflejado en el acta no responde a la verdad. El delantero arcense sí reconoce que su intención era "coger" al asistente "por el cuello" después de sufrir la expulsión, si bien "el entrenador del Portuense logró pararme a tiempo. En ningún momento le doy tres puñetazos, como dice en el acta, y no sé de dónde saca el parte de lesiones. Cuando lo leí ni me lo creía. No sé qué quiere conseguir". El futbolista del Jédula afirma estar "muy arrepentido" de su acción porque "no es manera de actuar, perdí los nervios y soy el primero en reconocerlo pero tampoco estoy dispuesto a que se manche mi nombre por algo que no he hecho".

Tras la suspensión del partido, Luis Borrás Benítez se dirigió a la Clínica Beiman y ya con el parte de lesiones acudió a comisaría a interponer la denuncia. El futbolista también está dispuesto a denunciar al árbitro "por falso testimonio". Sin prueba videográfica que desvirtúe el contenido del acta, Collantes tiene asumido que se perderá lo que queda de temporada y la siguiente: "Es la palabra de él contra la mía. La Federación, que me eche 47 partidos si quiere pero mi imagen y la del Jédula son otra cosa y por eso le voy a denunciar a la Guardia Civil por falso testimonio. Todo el mundo vio que no intenté darle ningún golpe sino cogerlo por el cuello y ni llegué porque se metió el entrenador por medio".

Collantes, que se encontraba en el banquillo como suplente en el choque que finalmente fue suspendido con 3-0 a favor del Recre Portuense, reconoce que perdió los nervios: "Yo pierdo los papeles totalmente. Le dije "por qué me has amonestado si no he hecho nada". Y me echó a la calle. Así fue. Y entonces, pierdo los papeles y me arrepiento de eso porque no son las formas. Pero de ahí a que le meta tres puñetazos... No lo veo lógico. Me ha denunciado y me puede caer un buen paquete, hablando vulgarmente, pero espero que no, confío en que el juzgado me dé la razón porque hay testigos que pueden asegurar que ahí no hubo nada. Me gustaría que, simplemente, se dijera la verdad. Llamaré como testigo al hombre este (Jesús Moreno, segundo entrenador del Portuense), que la verdad se portó conmigo sobre todo, porque tenía un ataque de nervios y le estoy agradecido porque evitó la agresión".

En caso de juicio -por vía federativa la sanción tiene nula defensa al no existir prueba videográfica que desvirtúe el contenido del acta-, el asistente tiene un parte de lesiones como prueba de la agresión, al margen de la versión del colegiado principal. Collantes asegura que "no sé cómo se las ha hecho, ni sé si las tenía de antes o si se las ha hecho después. Lo único que sé es que no lo toqué y no puede tener ningún tipo de moratón mío porque no lo toqué".

Por su parte, en vista de una posible apelación del CD Jédula, el Colegio de Árbitros, con el que se puso en contacto este Diario, prefiere guarda silencio hasta que no se resuelva este asunto.