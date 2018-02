Competición abre expediente al partido del Alma de África

El Comité de Comeptición de la Gaditana de Fútbol ha abierto expediente (cifrado con el número 172 de la presente temporada) del partido Cortijillos-Alma de África suspendido en el descanso después de que el equipo jerezano se negase a regresar al terreno de juego debido a la agresión sufrida por Pedro Semedo a manos del futbolista cortijillero Juanan. El Comité da cinco días a los clubes para presentar las preceptivas alegaciones.

El colegiado del partido, Salvador Luna Cerezo, recogió en las incidencias y observaciones del partido lo siguiente: "Tras el final de la primer parte y una vez llegado a la entrada de los vestuarios, el delegado del CD Alma de África me comunica que su jugador n°16 Pedro Semedo ha sufrido un puñetazo en la boca por parte del jugador del club AD Los Cortijillos n°2 Juan Antonio Salas Gaviria y que debido a los sucesos acontecidos no van a continuar el encuentro, no pudiendo ser vista dicha agresión por ninguno de mis compañeros ya que veníamos de camino a los vestuarios mientras nos acompañaba el delegado de campo. A continuación pude comprobar cómo al jugador del CD Alma de África UD n° 16 le sangraba la boca abundantemente y fue retirado en ambulancia, no presentando parte facultativo. Por lo expuesto anteriormente, me veo obligado a declarar la suspensión del encuentro ante la negativa del delegado del CD Alma de África UD a seguir jugando; teniendo que realizar el saque de inicio en la segunda parte el CD Alma de África UD y jugando en la mitad de campo más cercana a la entrada de vestuarios y el AD Los Cortijillos en la mitad situada más próxima a la cantina, siendo el resultado hasta ese momento de 0-0 (Suspendido en el minuto 45)".

Al no recogerse en el acta del colegiado la agresión al futbolista del Alma de África, es Comité de Competición podría dar el partido por perdido al equipo jerezano por incomparecencia (una retirada se considera no comparecer a u encuentro) aunque todo dependerá de cómo se redacten las alegaciones, ya que el colegiado sí recoge en su acta el resultado de la agresión al ver al jugador "sangrando abundantemente".