Confiado pero sin confianzas

"Con confianza pero sin confianzas. Es el titular que más he utilizado en todas las previas y es el que mejor define el partido ante La Palma de esta jornada, esa es la idea con la que hemos trabajado durante toda la semana". Así resumía Pepe Masegosa, entrenador del Xerez DFC, cómo afronta su equipo la cita de mañana, a partir de las doce, en tierras onubenses.

Además, el preparador azulino añadió: "Tenemos que tener claro que dependemos de nosotros mismos y mantengo el mismo guión que he mantenido hasta ahora. El objetivo del ascenso está un poco más cerca después de la victoria ante el Pozoblanco, pero aún no está conseguido. Todo lo he enfocado estos días en hacer ver a los futbolistas los motivos qué nos ha llevado hasta aquí y en rebajar cualquier tipo de euforia desmedida que pueda existir. Cuando empezamos la pretemporada nuestro deseo era encontrarnos en esta situación y ahora estamos en este momento en el que el objetivo está a un pasito. En dos o tres partidos podríamos conseguir el ascenso pero, insisto, todos mis esfuerzos están centrados en contener esa euforia desmedida, ese exceso de confianza y ese pensar que todo está hecho".

Las cuentas del Conil-Coria no sirven de nada si nosotros no ganamos en La Palma, esa es la única premisa"

Masegosa frena la euforia en el vestuario pero anima a la afición a disfrutar del ambiente y a fomentar la ilusión por ver tan cerca la meta. "Es un poco lo que he comentado antes, confiados pero sin confiarnos. Es bueno que la gente crea que en el objetivo se va a conseguir y que los partidos se van a ganar, no vamos a encarar un encuentro pensando en la derrota, pero no podemos pensar que el rival se va a dejar ganar o que el rival no tiene capacidad para jugar, para correr o para ganar también. Ahí radica un poco ese equilibrio que queremos buscar y que creo que es la base de este juego".

El técnico xerecista, muy satisfecho con el rendimiento de sus futbolistas, matizaba igualmente que "Hemos sido capaces de creer en nosotros y el fútbol es imprevisible, hemos tenido ejemplos esta semana en la 'Champions'. Lo que hay que hacer es creer que somos capaces de sacar el encuentro adelante, de lo contrario sería imposible. Nosotros estamos convencidos de que vamos a sacar el partido adelante pero tenemos que tener claro cómo lo vamos a sacar. Y eso cómo lo hemos demostrado durante toda la temporada, con el trabajo diario. Al final, uno tiene que hacer un esfuerzo para focalizarlo todo en meter goles y eso se logra al dominar todas las fases del juego, ataque, defensa, conocer al rival... Después, también hay que dominar otros aspectos como el emocional, que es externo, pero lo que realmente importa es lo que suceda en el terreno de juego".

El domingo se ven las caras Conil y Coria, en un partido cuyo resultado puede marcar las opciones de ascenso de su equipo la próxima jornada. Masegosa no se moja y es cauto a la hora de apostar por un resultado: "Todas las cuentas que hacemos con el Conil y el Coria y posteriores siempre tienen una premisa, el condicionante es que nosotros ganemos primero en La Palma y luego al Conil en Chapín. Lo primero que tiene que suceder es que ganemos en La Palma. Si somos capaces de ganar, que creo que lo podemos hacer y que estamos capacitados para hacerlo, independientemente del resultado que se dé mañana, el día del Conil podemos celebrar un partido especial en casa, con un ambiente distinto en Chapín. Como entrenador tengo que ser realista y lo primero que tengo que hacer es ganar en La Palma. El y si no nos conduce a nada".