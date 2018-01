El Valencia presentó ayer al centrocampista Francis Coquelin, del Arsenal, que ha firmado hasta 2022 con una cláusula de rescisión de 80 millones de euros. El galo, acompañado por el presidente del equipo valenciano, Anil Murthy, mostró su alegría por su nueva etapa: "Me llamó Marcelino y me dijo que había posibilidades de venir al Valencia. Es un proyecto a largo plazo e interesante, y me gustó mucho la opción del traspaso".