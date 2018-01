Corazón y poca cabeza (1-2)

Desconocido tras hacer lo más difícil -adelantarse en el marcador-, el Guadalcacín se diluyó como un azucarillo en el agua en la trampa del Castilleja y encajó su primera derrota del curso en el Fernández Marchán, donde los azules fueron un quiero y no puedo, cayendo presa de los nervios en precipitaciones continuas hasta caer en el juego que más le convenía al adversario, un rival directo en la pelea por la permanencia que iguala el gol-average. Curiosamente, el equipo de Alberto Vázquez escala un puesto tras la disputa de la jornada ya que adelanta al Atlético Onubense por mejor diferencia de goles.

Fue un partido extraño, porque el arranque del Guada fue de los mejores de los últimos tiempos pero al equipo se le hizo de noche de buenas a primeras y acabó desdibujado, completando uno de los partidos más flojos que se le recuerdan. A ello contribuyeron tanto el Castilleja como Domínguez Cervantes. El equipo sevillano fue ayer el más listo de la clase, que fue a lo suyo y supo esperar los errores locales para voltear el marcador para luego hacer caer a los azules en la trampa del juego que más convenía a los ayer de rojo: balonazos arriba, ventaja para Vázquez y Juan; por su parte, el trencilla acabó desesperando a los jerezanos dejando de pitar faltas que parecían claras, como el empujón a Canty dentro del área que convirtió en amonestación al delantero local, y perdonando la expulsión a Isco, obviando la indicación de su asistente primero en un manotazo a un jugador local y luego en una dura falta que se quedó sin la segunda amonestación.

Pero el mal arbitraje no excusa el mal partido del Guadalcacín, como reconocía tras la derrota Alberto Vázquez: los locales cayeron víctimas de sus propios errores, como quedó patente en los goles visitantes: el primero arranca en un robo de balón a Luis Castillo en el medio campo local, cuando el Guada trataba de salir desde atrás con el balón controlado. Con Galiano y Rosales abiertos a las bandas, Ángel buscó al medio centro, que no advirtió la llegada de un contrario. El balón acabó en el peor sitio posible, en botas de Plata -una pesadilla ayer para la zaga local- y con vía libre hacia la portería local. El delantero picó la pelota sobre la salida de Ángel y el balón se estrelló en el poste pero el rechace quedó a placer para Gerardo, aunque el árbitro en el acta concedió la autoría a Luis Castillo en propia puerta.

El 1-2 llega con el Guada volcado y solo un jugador local en la línea del centro del campo: el Castilleja roba un balón y salen como balas Plata y Gerardo a la contra, no hay fuera de juego porque arrancan de campo propio y cuando Plata se planta ante Ángel asiste a Gerardo, que marca a placer. Luis Castillo pide falta del goleador en la carrera pero el árbitro concede el tanto.

Remontada 35 minutos después del 1-0, que llegó en la tercera ocasión con la que el Guadalcacín arrancó el partido, inicio a todo trapo con un zurdazo de Adri desde el borde del área que salió fuera por poco (2') y otro de Canty desde dentro del área, algo esquinado, que un rival taponó desviando a córner (3'), saque de esquina que Pablo Pérez cabeceó cruzando el balón a la red (4'). A toro pasado parece que el gol tuvo un efecto contraproducente en el Guadalcacín porque el Castilleja siguió a lo suyo pero comenzó a ganar rechaces y segundas jugadas, asomándose cada vez más por los dominios de Ángel.

Plata, oro puro para el Castilleja, avisó con un zurdazo tras robo de balón en campo del Guada (9') y poco a poco los sevillanos ganaron metros y la iniciativa hasta hacer caer al Guada en la trampa: los nervios hicieron mella en los azules, que comenzaron a acumular errores y precipitaciones, perdiéndose en pelotazos con ventaja para la zaga visitante y sin hilvanar jugadas con varios pases. El Castilleja vio las debilidades locales, acentuadas tras el empate, y persistió en su presión, sin dejar a los de casa crear ocasiones salvo un zurdazo demasiado cruzado de Adri desde dentro del área (19').

Con el juego enquistado en el centro del campo y pelotazos desde atrás de unos y otros, el Guada fue alejándose cada vez más de su patrón mientras al Castilleja se le veía más cómodo, algo inusual en un equipo visitante en el Fernández Marchán. Ángel anduvo providencial en una falta en la que el balón pasó entre la barrera azul pero dos minutos más tarde la precipitación y el desorden castigaron a los jerezanos, que encajaban el 1-2, culminando una primera mitad aciaga.

No le fueron mejor las cosas al Guadalcacín en la segunda mitad, en la que el Castilleja tiró de oficio para dormir el partido con el otro fútbol, pérdidas de tiempo que solo tuvieron tres minutos de alargue. Alberto Vázquez lo intentó con los cambios: Juan Rosillo entró arriba para jugar con dos delanteros -la banda izquierda quedó toda para Juanan- pero el problema no era de remate sino de que el balón no llegaba a los delanteros, y cuando llegaba, como a Canty, el árbitro convertía en tarjeta amarilla al delantero local lo que pareció un claro penalti al ser arrollado el atacante por un defensa dentro del área.

Rosales, mermado físicamente, cabeceó alto un saque de esquina y hubo que esperar al minuto 75 para el primer remate del Guada en esta segunda mitad entre los tres palos, un zurdazo de Chiqui -que entró cinco minutos antes para ocupar la mediapunta- que atajó seguro Tomás Romero, bien colocado.

El canto del cisne de los azules llegó con dos remates seguidos a bocajarro de Rosales y Rodri, ambos tapados por la defensa visitante (81'); no hubo más, escaso bagaje para impedir la primera derrota en casa, traspié que mantiene al Guadalcacín con 23 puntos, al igual que el Ciudad de Lucena, Atlético Onubense -al que adelanta por mejor diferencia de goles- y Espeleño, antepenúltimo y que marca el descenso.