Corbeto dimite como técnico del Rota

El CD Rota busca entrenador. Paco Corbeto, técnico del cuadro verderón hasta la pasada semana, ha presentado a la junta directiva su dimisión irrevocable tras los malos resultados del equipo y la dirección deportiva ya trabaja en la contratación de un nuevo inquilino para el banquillo de cara a reactivar a una plantilla que acumula siete derrotas consecutivas y es penúltimo en la clasificación.

Por el momento, Juan Barba, hasta ahora segundo técnico de Corbeto, se hace cargo de un plantel que en las próximas cuarenta y ocho horas es más que probable que ya conozca al que será su nuevo preparador.

El ya extécnico verderón tiene claro que "lo estoy pasando muy mal y así no podía continuar. El Rota es mi club de toda la vida y no puedo hacerle daño. Hay un buen equipo pero llevamos siete derrotas seguidas y no podemos seguir así, no he sabido sacarle el rendimiento esperado, no he sido capaz de hacer funcionar a esta buena plantilla que tenemos. Me reuní con el presidente, el vicepresidente y el director deportivo y les comuniqué mi decisión, que me marchaba y que la dimisión era irrevocable. La directiva contaba conmigo hasta final de temporada, me ha intentado convencer pero no puede ser, es lo mejor para todos. En estos momentos, lo más importante es el equipo, que necesita un revulsivo para remontar. Aún es pronto, queda muchísima Liga. Insisto, me siento sin fuerzas para seguir en una entidad en la que he sido entrenador durante doce temporadas, director deportivo lo fui tres y jugador, seis. Llevo veintidós años entrenando y es la primera vez que no termino".

Sobre la dinámica negativa en la que se encuentra inmerso el equipo, apunta: "No es normal lo que está sucediendo. Llevamos ocho meses sin dejar la portería a cero y hay que cambiar. Tenemos equipo para estar más arriba, aunque igual hace falta apuntalar un poco el centro de la defensa. Me marcho contento con el trato que he recibido por parte de todos desde que llegué el pasado año en diciembre, para mí ha sudo un placer trabajar en estos futbolistas, que seguro van a ser capaces de revertir la situación en la que se encuentran y van a conseguir los objetivos deportivos que nos trazamos al principio".