Corretja ve a Nadal y Federer "los grandes favoritos"

Alex Corretja, exjugador y excapitán de Copa Davis de España, considera que a día de hoy Rafael Nadal y Roger Federer "son los grandes favoritos" para ganar el Abierto de Australia que comienza en Melbourne Park este lunes.

Correjta, que viaja a Melbourne este viernes para incorporarse como comentarista al plantel de la cadena Eurosport para transmitir el primer Grand Slam de la temporada, señala en una entrevista con EFE las dificultades de este torneo. "Llega de una forma abrupta", dice, y analiza los cuadros de Nadal y Federer; y del femenino afirma "el torneo está más abierto que nunca" por la ausencia de Serena Williams, y que en el caso de Garbiñe Muguruza, si se recupera físicamente "es una firme candidata".

Eurosport 1 y Eurosport 2 emitirán en directo más de 350 horas de este torneo, con comentaristas como John McEnroe, Mats Wilander y Boris Becker, entre otros. En España, los espectadores tendrán los análisis de Alex Corretja, Conchita Martínez y Jordi Arrese.

P. *Qué hace diferente este Grand Slam de los demás?

R. Lo fundamental es que tienes muy poca preparación. En los demás torneos ya vienes rodado, y eso hace que tengas una idea de como llegan los demás, lo que han ganado y en qué superficie están mejor. Melbourne llega de una forma abrupta. Vienes del parón invernal. Y en el caso de los europeos muchos de ellos vienen de entrenarse en pistas cubiertas, y la mayoría de los jugadores llegan habiendo jugado uno o dos partidos en las semanas previas, o incluso simplemente alguna exhibición.

Eso es muy atípico para preparar un Grand Slam. El margen que hay es muy poco. Los grandes favoritos no vienen con tanto ritmo y los que vienen de abajo no tienen nada que perder, y siempre hay alguien que en pretemporada llega con mucha fuerza e ilusión. No te lo esperas y te sorprende. Eso hace que Melbourne sea complejo.

El calor puede influir mucho, también hace mucho viento. Al día siguiente pasas de 35 grados a 18. Las condiciones cambian considerablemente. Y esto hace que el torneo sea muy peculiar y difícil de encarar.

P. Así las cosas, *quién son los favoritos?

R. En estos momentos creo que Federer y Nadal son los grandes favoritos. Creo que por méritos propios, por como acabaron la temporada. Independientemente de que Nadal acabara un poco tocado.

Si está bien físicamente, tanto él como Federer son los dos hombres a batir. El año pasado lo demostraron, jugaron muy bien los Grand Slam y acabaron con mucha fuerza. A partir de ahí, los demás son todos una incógnita. No sé como van a reaccionar.

Es verdad que Nadal y Federer llegaron a la final después de estar sin jugar mucho tiempo, pero no se si Djokovic lo va a conseguir. Lo que hicieron ellos dos el año pasado fue extraordinario. Sin jugar un torneo antes se metieron en la final de un Grand Slam, aunque ellos son especiales y lo pueden conseguir.

P. *Qué les hace especiales?.

R. Son jugadores que por encima de todo son ganadores natos. Saben gestionar mucho mejor las emociones que los demás. Son muy completos, múltiples ganadores de Grand Slam. Y cuando llegan los momentos de tensión previos al partido, e incluso dentro del partido, son capaces de gestionarlos mucho mejor que los demás.

Además, el hecho de jugar al mejor de cinco sets les da un margen de error, de tal forma que si no se encuentran muy bien en un partido tienen cuatro o cinco horas para solucionar un problema.

Mentalmente y físicamente, jugar a cinco sets es muy exigente pero ellos saben gestionarlo muy bien. Pueden dejarse ir un rato y volver otra vez. Un jugador medio se deja ir un rato y ya no sabe volver, y ellos si.

P. *Puede analizar los cuadros de ambos, de Nadal y Federer?

R. Rafa va a ir cogiendo su ritmo. De entrada tiene un rival (Victor Estrella Burgos) en el que él es claramente favorito y superior, aunque lo debe demostrar. Luego tiene a Mayer (Leonardo) o Jarry (Nicolás), que son jugadores agresivos. Mayer ya le creó problemas a Rafa en el US Open porque son jugadores que le ganan muchos puntos con su saque y que le aguantan bien de fondo.

Jarry es joven y también le puede sorprender. No es un cañonero que te va a pasar por encima o cortar el físico como Muller (Gilles) en Wimbledon. Rafa ira en progresión, y en caso de los octavos de final y si fuera por el lado de Isner (John), ya llevaría unas cuantas horas en su espalda, y eso es positivo para Nadal.

P. *Puede Federer, que cumplirá 37 años en agosto, ganar otro Grand Slam?

R. Sí porque el año pasado ganó Wimbledon con una solvencia muy grande. A Nueva York no llegó muy fino, y aún así se metió en cuartos, y ya no se metió en 'semis' porque perdió con Del Potro (Juan Martín) aquel día. Federer hoy en día, todavía está fresco y ya no tiene esa duda de si es capaz de conseguirlo. Cosa que el año pasado cuando llegó a Australia si la tenía. Se la quitó de encima. Y eso le hizo jugar luego con tranquilidad y decidir que no jugaría la temporada de tierra y dedicarse a la hierba, y ganó Wimbledon.

El está jugando a un ritmo muy alto para sus rivales. Te invita a una velocidad que pocos jugadores pueden mantener. El si puede hacerlo y está cómodo, y muchos no. Su cuadro es difícil porque tiene a Zverev, Goffin (David), Berdych (Tomas), Del Potro, Raonic (Milos). Pero también hay que pensar que luego unos pierden o abandonan. Al final el problema lo tienen los que juegan contra él, no él.

P. Y en el torneo femenino, *está el cuadro abierto?

R. En las chicas es absolutamente impredecible. El torneo está más abierto que nunca. Todas tienen la ilusión de pensar, *por qué no puedo ser yo?. Eso en el fondo es positivo. Está en la línea del Open USA del año pasado. Te puedes encontrar con una jugadora como Stephens (Sloane) que no te esperas y que de repente se lleva el torneo.

P. Garbiñe Muguruza se ha retirado en los dos torneos previos, *Cuáles son sus opciones, sobre todo este año que no juega Serena Williams?

R. En el caso de Garbiñe, espero que se recupere porque es una firme candidata. No hay duda. Es vigente campeona de Wimbledon, muy agresiva, que ya sabe ganar un Grand Slam y eso le ayuda mentalmente a encarar el torneo, aunque no haya llegado con mucho ritmo.

Pero si nos fijamos en la mayoría de las favoritas se han ido esta semana a la calle en Sidney en los primeros días como mucho. Está renaciendo otra vez un poco Kerber (Angelique). Vamos a ver Halep (Simona), que ganó la semana pasada un torneo (Shenzhen), aunque llega como cabeza de serie número uno y creo que quizás es la que más responsabilidad debe tener porque no ha ganado nunca un Grand Slam.

En el caso de Garbiñe, si ella está bien físicamente puede ir avanzando poquito a poquito sin hacer mucho ruido. Tiene un cuadro que es complejo, no es fácil, pero es un Grand Slam, y al final hay que jugar siete partidos.

Sobre la ausencia de Serena, algunas de ellas no lo gestionan muy bien. No es el caso de Garbiñe que ha ganado torneos de Grand Slam, y que volverá a ganarlos, y muy probable será de nuevo número uno. Cuando ella encuentre esa estabilidad lo volverá a ser. Hay que esperar que esté bien físicamente.

P. *A que jugadores hay que seguir en este torneo?

R. Me centraría en como llega Zverev (Alexander), porque el año pasado hizo una grandísima temporada, y este año llega con un año más de experiencia. Ha trabajado muy duro y es un chico que tiene mucha ilusión de ser número uno del mundo y eso hace que quieras ganar un Grand Slam.

Por otra parte Dimitrov (Grigor) es un jugador que después de haber ganado el Masters quiero ver si esa ilusión y ese empuje desde principio de año le lleva adelante.

El año pasado ya llegó a semifinales e hizo cinco sets contra Rafa. Creo que estará en un momento muy bueno. Me gustará ver como Shapovalov (Denis) reacciona y gestiona todas las expectativas que se han generado con su tenis. Sinceramente, a mi es un jugador que me encanta ver.

En las mujeres, tengo interés en saber como jugará Sharapova (Maria), que ya está en el circuito otra vez. El Open Usa fue un punto de inflexión importante para ella. Se demostró que puede ganar partidos en pistas principales, que puede gestionar esa dificultad de haber estado tanto tiempo sin jugar y todos los problemas sobre su persona. Vamos a ver cómo soluciona esta situación, y a mi me gustaría ver de qué es capaz en este torneo.