El Cortijillos tiene una versión distinta de unos hechos que considera que se han "magnificado", pero afirmó que se defenderá con testigos ante un juez. El acta arbitral de Salvador Luna Cerezo, colegiado del partido, no refleja detalles de los incidentes porque el trío de colegiados aún no había alcanzado la caseta y lo que reflejó en el acta fue que el equipo visitante, el Alma de África, decidió no salir a disputar la segunda mitad.