Pepe Masegosa, técnico del Xerez Deportivo FC, ve al equipo en el buen camino para conseguir el objetivo del ascenso.

-¿Ha afectado la derrota en Pozoblanco a un equipo acostumbrado a ganar?

-No, yo no he notado nada. En mí no, y en el rendimiento de los jugadores tampoco lo más mínimo. Lo único que evidentemente si cabe tenemos que tener es un poquito más de entusiasmo, un poquito más de tener la idea clara de que esto no es fácil, que hay que trabajar toda la semana para sacar el máximo rendimiento. Pero yo no he notado nada de desgana en el grupo, ni ambiente enrarecido ni baja autoestima, ni mucho menos. De todos modods, si lo hubiese notado, dentro de los primeros días de sufrir una derrota es normal, que siempre pasa, pero a medida que pasa la semana se va recuperando.

-Se trata de convertir lo negativo, una derrota, en positivo, ambición por volver a la victoria...

-Sí, vamos a ver. Es que dentro de que esto es un juego se pueden dar los tres resultados. Lo que es evidente es que no dodemos hacer un drama porque perdamos un día porque un día no estemos a la altura de las circunstancias, porque un día no seamos ese equipo competitivo que estamos siendo normalmete, eso pasa. Le pasará al Xerez ese año, le pasará a todos los equipos del mundo, y hablo de los más competitivos, como se está hablando del Atlético de Madrid, por ejemplo. Un día falta ese estímulo o el rival hace bien su labor y es capaz de mantener a raya al equipo contrario. En este sentido creo que estamos en muy buena línea, creo que se están sentando las bases para que a final de temporada seamos capaces de celebrar el objetivo que nos hemos marcado.

-Y con los últimos fichajes hay más competitividad en la plantilla...

-El jueves tuvimos un diez contra diez como casi todos los jueves, hicimos situaciones muy parecidas a lo que va a ser el partido del domingo y se vio a dos equipos que son competitivos, de los diez supuestamente titulares a los diez supuestamente suplentes, ajunque hay alguna que otra mezcla, prácticamente todos podían jugar. Esa es la clave, que no haya grandes altibajos entre los que juegan y los que no juegan, entre los que van convocados y los que no van convocados. Creo que estamos consiguiendo una plantilla bastante competitiva y eso está bien, no hay ninguna embarcada para el entrenador: todo lo contrario, el entrenador está muy tranquilo y está mucho más tranquilo si tiene gente en el banquillo competente y que tiene un nivel como el del que está jugando, el problema del entrenador viene cuando mira al lado y no hay nadie. Ese no es mi caso, por lo tanto bienvenida sea esa competitividad.

-En anteriores partidos se marcaron objetivos concretos (marcar primero, marcar a balón parado), ¿Hay reto para La Palma?

-Para el anterior marcamos que fuese la cuarta victoria consecutiva. No lo conseguimos, veníamos tres semanas consecutivas consiguiendo los objetivos, los retos que nos marcamos, y en este no se consiguió. Normalmente digo el reto a toro pasado porque primero lo saben ellos (los jugadores), ellos aún no lo saben. El reto lo metemos justo un segundo antes de salir al campo para mentalizarlos, para tenerlo como objetivo fresco, fresco, así que el próximo viernes lo digo.