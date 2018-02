Alberto Vázquez, entrenador del Guadalcacín, asumía el sufrimiento gasta el gol de Goma: "Esto es así, el que venga aquí pensando en que va a estar tranquilo se ha equivocado de sitio. Aquí va a costar trabajo, es así. La pena es que creo que hemos hecho méritos para habernos llevado más. Lo que nos vale es sumar de tres pero todo lo que sea sumar es positivo y este punto hay que hacerlo bueno la semana que viene con el Alcalá".

Y pudo ser peor porque Los Barrios tuvo el 0-2 a puerta vacía: "Pero no me lo hubiese tomado mal porque si hoy (por ayer) no ganamos es porque hay alguien arriba o yo qué sé de qué religión será que no quiere que ganemos. Porque más ocasiones... No he visto un tiro que dé en el larguero por la parte de dentro y salga fuera. Es complicado y ha pasado. Pablo ha tenido dos ocasiones, hemos tenido ocasiones claras, ellos han tenido un tiro entre los tres palos y ha sido gol. Alguna vez digo yo que cambiará, la ruleta de la suerte se pondrá de nuestro lado y habrá un partido en el que llegaremos una vez y marcaremos, esperemos que sea pronto".

Arriesgó el Guada con tres centrales y toda la artillería arriba, lo que dejaba huecos atrás: "Ya da lo mismo, tienes que ir a por el partido. Perder de uno o de dos... Sacando lo positivo hemos sumado y el gol-average lo tenemos ganado, que puede valer aunque esperemos que estemos salvados antes de la última jornada y no tengamos que estar mirando posibles empates ni nada de eso".

Lo que tiene claro Alberto Vázquez es que el Guada se va a salvar: "Si no creyera que lo superamos no estaba sentado aquí, hubiese venido otro. Yo es que sí creo en este equipo a muerte porque lo veo día a día y en los partidos. Si lo viera muerto y dijera que no hay manera de ganar, pero es que el equipo hace méritos para ganar. Lo que pasa es que la fortuna o llámalo como quieras no está ahora mismo de nuestro lado, y si algo puede pasar, nos pasa. Lo único es seguir trabajando porque si el equipo estuviese muy tocado al recibir el gol a lo mejor no tendría esta capacidad de reaccionar, y el equipo la ha tenido. Ya incluso después del empate se nos ha hecho hasta corto el descuento, tal y como estaba la inercia creo que si hubiésemos tenido otra más la hubiésemos metido. Ese ansia de ir detrás en el marcador ya la habíamos pasado y ellos cada vez iban a menos. Seguiremos intentándolo hasta que llegue, y una vez que llegue estoy convencido de que seguiremos sumando y sumando porque este equipo lo da todo y se lo merece".

Ahora hay que hacer bueno el punto ganando al Alcalá: "Vital es ganar ya todas las semanas. Queda mucho pero cuanto antes empieces a sumar de tres mucho mejor. Incluso si no hubiésemos sumado yo no creo tampoco que hubiese sido determinante porque la temporada pasada por estas alturas teníamos menos puntos ambos y al final nos salvamos los dos. Esto es cambiar la dinámica. Nos está costando, son detalles. Si no hubiera forma pero este equipo en el momento que gane un partido va a salir de ahí sí o sí. Nada más que gane y enlace dos o tres victorias se va a poner más cómodo a la hora de jugar y con una confianza que ya no sea todo en contra, es que ahora lo que parece que no es falta, te la pitan en contra; lo que es a favor, no la pitan. Para pitarnos un penalti tiene que entrar la ambulancia, si no no lo pitan" -al Guadalcacín no le han pitado ningún penalti a favor en toda la temporada- "y no será porque no nos acercamos. Que no estoy diciendo que eso sea el motivo sino que son detallitos que cuando estás en otra dinámica suman y ahora parece que están restando. Pero en el momento que ganemos y se nos ponga esto un poco de cara, esto va a salir adelante sí o sí".