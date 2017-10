Cristiano sigue siendo The Best

Cristiano Ronaldo ganó en Londres el premio The Best de la FIFA y superó a Messi en galardones individuales a mejor futbolista del mundo. El delantero del Real Madrid se impuso en las votaciones al argentino y a Neymar para alzarse en el teatro London Palladium con su séptima distinción individual. A los 32 años, su palmarés luce ya con cuatro Balones de Oro, un FIFA World Pleste lunes y dos premios The Best.

Conquistar ese número de premios está al alcance de muy pocos, pero hacerlo coincidiendo en la misma época que Messi, para muchos el mejor de todos los tiempos, refleja la ambición sin límites del jugador nacido en Madeira, que recibió el premio de dos leyendas: Diego Maradona y Ronaldo. Messi, el gran rival del portugués en la última década, suma por su parte a sus 30 años cinco Balones de Oro y un FIFA World Pleste lunes. No obstante, cabe un matiz: Cristiano Ronaldo cuenta con dos dobletes de premios (2008 y 2016) y Messi sólo con uno (2009), ya que entre 2010 y 2015 -la mejor época del argentino- la FIFA y France Football se unieron para entregar el FIFA Balón de Oro. Hay que remontarse hasta 2007 para ver a alguien (Kaká) que no sea Cristiano Ronaldo o Messi recibiendo un premio al mejor jugador del planeta. Cuándo y quién será el que ponga fin a este duopolio es difícil de calcular, con los dos atacantes empeñados en estirar su hegemonía reiventándose todo lo que haga falta.

En la votación participaron técnicos y capitanes de las selecciones nacionales, un panel de periodistas y aficionados. El peso de cada grupo en el resultado fue el mismo, con un 25% cada uno. El doblete y, sobre todo, la monstruosa actuación de Cristiano Ronaldo en la Champions decantaron la balanza.

Por otro lado, cinco jugadores del Real Madrid y dos del Barcelona, junto a los brasileños del PSG Daniel Alves y Neymar, y los italianos Buffon (Juventus) y Bonucci (Milan), figuran en el Once Ideal de 2017 de la FIFA FIFPro. Los cinco jugadores madridistas son Sergio Ramos, Marcelo, Modric, Kroos y Cristiano Ronaldo, nombrado en el equipo ideal por undécima vez. "El secreto no deja de ser el trabajo, el sacrificio, el esfuerzo y no cansarte de ganar. Y, además, lo más importante es tener un gran equipo", comentó Sergio Ramos, en el equipo ideal por octava vez.

Los integrantes del Barcelona seleccionados para el Best Eleven fueron Iniesta y Messi. Completaron la lista de elegidos, y únicos que no están actualmente en el campeonato español, Buffon, Daniel Alves, Bonucci y Neymar, fichado el pasado verano por el PSG procedente del Barcelona. El Once Ideal de 2017 está formado por: Buffon (Juventus); Daniel Alves (PSG), Sergio Ramos (Real Madrid), Bonucci (Milan), Marcelo (Real Madrid); Modric (Real Madrid), Toni Kroos (Real Madrid), Iniesta (Barcelona); Messi (Barcelona), Cristiano Ronaldo (Real Madrid) y Neymar (PSG).