Dani Castro "El míster ha calado en el vestuario"

La temporada del industrialista Dani Castro está siendo de todo menos tranquila. El jugador, pieza fija para Juan Pedro Ramos, estaba completando una gran primera vuelta que se truncó en el mes de noviembre cuando tuvo que pasar por el quirófano debido a una obstrucción intestinal que le obligó a estar fuera de juego tres meses. Y cuando reapareció y empezaba a coger ritmo le sobrevino la sanción de tres partidos por "provocar la animosidad del público", como reseñó el Comité de Competición, tras perder en San Fernando. Castro regresó ante la Juventud Sanluqueña, sustituyendo en la primera parte a Thiago. "Por suerte pude estar en el partido contra la Juventud Sanluqueña y jugar prácticamente una hora. La verdad es que fue un encuentro en el que se emplearon con excesiva dureza pero, a pesar de todas las adversidades, hicimos un partido muy completo y conseguimos traernos tres puntos importantísimos para Jerez".

Precisamente el encuentro disputado en tierras sanluqueñas supuso el debut de Dani Castro a las órdenes de Paco Cala, nuevo míster blanquiazul que sustituyó a Juan Pedro a finales del mes de febrero. El centrocampista blanquiazul opina que "el nuevo míster ha calado en el vestuario. Desde el primer momento ha dejado claro lo que quiere de cada uno de nosotros, lo importante que es actuar como bloque y ha hecho especial hincapié en que ninguna individualidad estará por encima del colectivo y del interés general del equipo. Estamos convencidos de nuestras posibilidades y a buen seguro que con el paso de las jornadas conseguiremos el nivel de juego que nos pide".

En 24 horas pasé de urgencias a una mesa de operaciones; quedó atrás y sólo pienso en ayudar al equipo"

Con apenas un mes y medio de liga regular por delante, Castro cree que "debemos estar más unidos que nunca. Nos quedan tres finales en casa para certificar nuestra participación en el 'play off' de ascenso a División de Honor, tres partidos que a buen seguro van a ser muy complicados y en los que necesitaremos el apoyo de los nuestros para poder sacarlos adelante ya que nuestros rivales también se juegan mucho en estos envites. La nuestra es una afición que empuja mucho, especialmente en los momentos delicados, por lo que se hace imprescindible que acudan al campo y que podamos sentir su aliento desde el primer minuto. Nosotros vamos a darlo todo por nuestro club para darles una alegría a final de temporada y sabemos que ellos van a responder como lo han hecho siempre, animando incondicionalmente al equipo".

Por último, respecto a posibles enfrentamientos en las eliminatorias de ascenso Dani Castro explica que "los jugadores sólo pensamos en certificar nuestra participación en el 'play off'. Una vez conseguido será el momento de pensar en las eliminatorias pero ahora lo primordial es certificar esta participación. Como dice el míster, sólo debemos pensar en el próximo partido así que estamos con la mente puesta en conseguir los tres puntos contra el Villamartín".

Pero Dani Castro también echa la mirada atrás después de una temporada complicada, empezando por los problemas físicos que sufrió: "Fueron momentos de mucha angustia ya que todo fue muy rápido y en prácticamente 24 horas pasé de ser atendido en urgencias del hospital a la mesa de operaciones. Gracias a Dios todo salió bien y desde que fui intervenido sólo pensaba en el día que podría volver a vestirme de corto. Estas situaciones límite te sirven para darte cuenta de cómo es la gente que te rodea y en ese sentido me siento doblemente afortunado. Recibí el apoyo incondicional del club, de mis compañeros e incluso de muchos aficionados que se interesaron por mi estado y eso es para sentirse muy orgulloso. Por suerte esos problemas ya quedaron atrás y ahora sólo pienso en ayudar al máximo al equipo para poder conseguir el objetivo del ascenso".

Y en cuanto a la sanción de tres partidos que sufrió, comenta que "fue un palo muy duro ya que apenas volvía a coger ritmo de competición me veí obligado a parar de nuevo con todo lo negativo que eso supone. Pienso que fue una sanción exagerada tanto para mí como para Morlán ya que ni mucho menos provocamos al público. Es cierto que un jugador nunca debe dirigirse al público pero cuando te meten cuatro y no das buena imagen es muy difícil controlarse cuando un grupo de personas se dedican a insultarte sin reparo, algo que cuando su equipo ha ganado claramente el encuentro tiene aún menos sentido. Aún así, repito que no debería haber actuado así y en este sentido quiero pedir disculpas nuevamente al club y a nuestros aficionados porque desde que visto la camiseta del Jerez Industrial siempre me he sentido muy apoyado por ellos. Ha sido muy duro estar fuera en los encuentros ante Chiclana, Trebujena y Bazán, ya que son partidos que a todo jugador les gusta disputar pero afortunadamente el equipo se mostró muy fuerte y ha salido invicto y ofreciendo una buena imagen".