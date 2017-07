Danilo cumple el sueño de "jugar para Guardiola"

El Real Madrid y el Manchester City anunciaron ayer domingo, a través de sendos comunicados oficiales, el traspaso del brasileño Danilo Luiz da Silva al Manchester City, donde jugará los próximos cinco años.

"El club quiere mostrar su agradecimiento por su profesionalidad, compromiso y dedicación durante todo este tiempo de vinculación con el Real Madrid y le desea todo lo mejor en su nueva etapa", escribió el equipo capitalino en la mencionada nota, en la que no se habla del montante económico de la operación, que según varios medios ronda los 30 millones de euros.

Por su parte el Manchester City se mostró "encantado" de anunciar la incorporación para las próximas cinco temporadas del brasileño de 26 años, que ya se ha incorporado a la gira de pretemporada que lleva a cabo el equipo inglés en tierras americanas.

El director de fútbol del City, el español Txiki Begiristain, se mostró muy satisfecho por haber cerrado la operación y conseguido el traspaso del defensor brasileño. "Danilo es un buen jugador que ofrece una gran versatilidad a nuestro equipo. Él puede desempeñar varios roles diferentes en defensa y en el medio del campo, aumentando las opciones de Pep (Guardiola) de cara a la nueva temporada".

Por su parte, el protagonista reconoció que "siempre" fue su ambición jugar para Pep Guardiola. "Ha habido un gran interés de otros clubes, pero siempre ha sido mi ambición jugar para Pep Guardiola. Tan pronto como conocí su interés, supe inmediatamente que quería ser un jugador del City", explicó el jugador en unas declaraciones publicadas en la página web de su nuevo equipo.

Danilo, que aparece en una foto con su nueva camiseta acompañado de Guardiola y del director ejecutivo del City, Ferrán Soriano, se mostró "muy, muy feliz" por su incorporación al club inglés tras cerrar su contrato y haber pasado el preceptivo reconocimiento médico.

"No puedo esperar para empezar y estoy deseando conocer a mis nuevos compañeros en las próximas semanas", añadió el brasileño, que no tuvo que moverse de Los Ángeles para firmar su contrato y posar con los que son sus nuevos colores, ya que los de Guardiola también están en la ciudad californiana. Precisamente, allí sus ex compañeros disputaron anoche un amistoso en el Levi Stadium de Santa Clara (California) frente al Manchester United de José Mourinho dentro de la gira americana que lleva a cabo el equipo de Zinedine Zidane.