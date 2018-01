Deportes asegura que habrá canastas en breve

El Área de Deportes del Ayuntamiento de Jerez asegura que las canastas de la pista central 3 estarán en breve colocadas y listas para su utilización, lo que en su día puso en conocimiento del Baloncesto Xerez CD. Desde Deportes se recuerda también que al club se le está haciendo un favor porque está fuera de convocatoria y bien podría haberse quedado sin horas en la disposición adicional que prevé la Ordenanza.

En efecto, Deportes argumenta que "se le está haciendo un favor" al Baloncesto Xerez CD porque "si no tuvieran la pista central 3 no tendrían ninguna hora por disposición adicional. Al club se le ha asignado la pista central 3 con el compromiso de que nosotros vamos a anclar las canastas en un breve espacio de tiempo y eso se le ha explicado a ellos. Eso no depende ni del presupuesto ni de nada, está todo hablado con la empresa que va a anclar las dos canastas".

Se trata de las dos canastas que ya hay en el Palacio de Deportes, las utilizadas en su día para la pista central, que se utilizarán en la cancha lateral con el debido anclaje para que esté todo conforme a las medidas de seguridad que se requieren para la homologación. Todo eso "se le ha explicado al club, con lo que van a tener las canastas en breve", reiteran desde el Ayuntamiento.

Además, desde el Servicio de Deportes también se deja claro que en todo este asunto el Ayuntamiento "ha sido sensible a esos niños que están en el club", ya que "podía haber dicho que como no hay canastas no se adjudica la central 3 y no ha sido así" en atención a los chavales.