Deportes necesita la estancia "para productos químicos"

La delegación de Deportes respondió ayer mismo a la amenaza de manifestación del Flamenco asegurando que no va a aceptar "desafíos ni pulsos". Fuentes municipales explican que Deportes necesita hacer uso del cuarto situado en la Piscina Municipal "para guardar los productos químicos" y al mismo tiempo señalan que "Deportes no puede hacer entrega de ninguna sede porque de eso se encarga Patrimonio". En cualquier caso, la delegación sigue abierta a llegar a un acuerdo satisfactorio para todas las partes aunque la entrega del cuarto de material que viene utilizando el Flamenco es necesaria para otro uso específico. Deportes recordaba ayer que Ciudadanos ya llevó al pleno el asunto de la sede del club jerezano y que como primera condición se puso que repusieran una serie de desperfectos en los vestuarios. Subsanados éstos, se procedió a habilitar un par de habitáculos para el club pero con la condición de dejar el que usan ahora. Deportes entiende que una protesta en el Ayuntamiento no ayudaría a solucionar este asunto.