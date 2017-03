Deportes sancionará al XDFC por las bengalas

Laura Álvárez, delegada de Deportes, criticó ayer el uso de bengalas en Chapín por parte de algunos aficionados del Kolectivo Sur el pasado domingo justo al final del encuentro que enfrentó al Xerez DFC y al Chiclana.

La delegada se mostró muy crítica y no dudó al afirmar que el club será sancionado. "Es un tema muy grave, muy grave, y no es la primera vez. En estos momentos, no sé si va a haber una sanción económica o de otro tipo pero, obviamente, esta Delegación de Deportes, esta delegada y este Ayuntamiento no van a mirar para otro lado porque es una actitud muy grave, porque han habido muertes en los estadios de fútbol por el uso de las bengalas y porque hay una ley a nivel nacional que es determinante en este tipo de actitudes. Así, con todos esos condicionantes, cómo va a mirar para otro lado una Administración. Habrá que corregir este tipo de actitudes y tomar las medidas que tengamos que tomar para evitarlo".

El Xerez DFC ya ha sido sancionado por el Comité de Competición de la Andaluza por este mismo tema y el Ayuntamiento también tiene sus propios informes. "Hemos levantado acta y se le impondrá la sanción que corresponda. Están jugando con la salud de las personas que se encuentran en esos momentos en la instalación pública y nos toca a nosotros velar por la salud de esas personas. Imagínense ustedes por un momento que está allí uno de sus hijos".

Álvarez explicó también que sigue esperando que el Jerez DF abandone las instalaciones que en estos momentos ocupa en el Edificio Jerez 2002. "A veces me pregunto cómo se puede echar a una familia tan rápido de su vivienda y aquí llevamos meses para lograr nuestro objetivo. En el caso del Jerez CD, que va por vía judicial, los plazos son los que son y no logramos que se aceleren, confío en la Justicia, está en sus manos y no entendemos cómo todo va tan lento. El caso del Jerez DF es distinto. Se lo hemos comunicado en dos ocasiones y todo sigue el procedimiento administrativo, así que espero que no llegue a la situación de la sociedad anónima. El F.C. tiene un compromiso, está buscando una solución y supongo que resolverán el tema de distinta forma que el Jerez CD, al menos eso es lo que entiendo y espero".

El Xerez DF tiene un convenio firmado con el Ayuntamiento por el que debe cuidar y mantener el Anexo de Chapín para poder utilizarlo. En estos momentos, desde Deportes "se está trabajando durante estos días para evaluar la situación. Se está trabajando en un proyecto para Chapín y se está evaluando todo el complejo de Chapín. Se está evaluando la inversión que han hecho tanto en el césped como en el mantenimiento de la instalación".

Por último, la delegada aclaró que la inversión realizada por el Ayuntamiento tanto en Chapín como en el campo de La Juventud para la mejora del césped "ha sido la misma, lo que sucede es que en Chapín tuvimos suerte con la resiembra y en la Juventud, no. La temperatura ha sido contraria en uno y otro caso y no hemos podido sacar el mismo fruto a un campo y en otro con la misma inversión. La climatología no la podemos controlar".