Derbi en el Barbadillo para crecer

El Antonio Barbadillo enfrenta esta tarde (18:00 horas) a dos equipos que buscan los tres puntos para crecer: el anfitrión, el Arcos de Adolfo Muñoz para continuar con la progresión que frenó el Gerena hace dos jornadas y el visitante, el Atlético Sanluqueño de Rafa Carrillo, para despegar de una vez después de tres empates consecutivos en ocho días.

En el Arcos se pierden el derbi Morales y Casillas, ambos por lesión, y Adolfo Muñoz tiene disponibles a los demás futbolistas.

En el Sanluqueño, las bajas merman sobre todo el ataque: están lesionados Güiza, Alberto Rodríguez y Javi Valenzuela y Del Moral todavía no llega a la convocatoria, a la que regresan Dani y José junto a Diego, Fran, Marcelo, Ezequiel, Ceballos, Reina, Cuesta, Parada, Oliva, Miki, Heredia, Chirri, Borja y Pepelu. En cuanto al equipo, Rafa Carrillo sopesa variar el sistema por la ausencia de Güiza: "Estamos barajando dos opciones, el cambio hombre por hombre y el cambio de sistema manteniendo más jugadores en el centro del campo", opción que ya tiene decidida el técnico pero no la anuncia para no dar pistas.

El preparador del Atleti explica que durante la semana "hemos estado trabajando el aspecto anímico de cara a que podamos de una vez por todas romper esa racha que se nos está resistiendo, y aunque el trabajo es bueno, todavía tenemos algunas cuestiones que nos faltan y que nos hacen ser débiles en momentos puntuales, poco a poco lo vamos mejorando, lo vamos controlando mejor pero sí es cierto que todo daría un salto grande y bueno si hacemos un buen partido ante un gran rival en un buen estadio y sacamos una victoria, que es lo que vamos a buscar".

Y es que la progresión de los verdiblancos necesita el espaldarazo de un triunfo: "Sí, actualmente creo que lo único que nos hace falta es eso y ya lo tuvimos muy muy cerca el domingo pasado con el Sevilla y es lo que ahora intentamos encontrar, esa victoria que refuerce el buen trabajo que se está haciendo en el campo y que venga a reforzar la confianza del jugador en ese trabajo".

Del Arcos, Carrillo destaca que "tiene un gran equipo, experto y con jugadores buenos. En principio se pensaba que iba a estar en la zona alta al igual que nosotros y es un equipo que está creciendo también en cuanto a grupo. En ese aspecto nos vamos a encontrar un equipo fuerte, ordenado, organizado, con individualidades sobre todo en el centro del campo en la parte ofensiva y fortaleza a balón parado".