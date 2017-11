Derbi con bajas y mucho en juego

El Juan Fernández 'Simón' mide las dinámicas de dos equipos que pasan por momentos distintos en un derbi en el que sobre el papel el Jerez Industrial parte como claro favorito al triunfo. El San José Obrero se encuentra en puestos de descenso y con la imperiosa necesidad de empezar a hacerse fuerte en su feudo después de un inicio de temporada en el que sólo ha ganado un partido de los cinco que ha jugado como local. Enfrente, el Jerez Industrial necesita también la victoria para seguir en la pelea por el liderato y mantener o aumentar la distancia con el quinto clasificado.

Los de Antonio Clavijo 'Canito' no pasan por un buen momento y para colmo el técnico pierde a sus dos laterales titulares, Selu y Ramírez. En el Jerez Industrial también hay bajas, ya que Juan Pedro Ramos pierde por sanción a Parra y por el mismo motivo no puede contar con Morlán, que cumplirá el segundo de los tres partidos de castigo. La buena noticia para los industrialistas es la vuelta al centro de la defensa de Álex Rodríguez, a quien se echó de menos en los partidos de Trebujena y Bazán, y la de Güiza, totalmente recuperado. Piñero es duda por unas molestias musculares, lo mismo que Juanma Carrasco, y se pierde este partido y los siguientes Dani Castro tras la operación a la que fue sometido el pasado lunes.

Juan Pedro advierte que el encuentro con el San José Obrero será "supercomplicado con un equipo que no ha tenido un buen comienzo y que la clasificación no demuestra el potencial que tiene; ha tenido un calendario difícil y no tiene los resultados que entiendo que merece. Lógicamente al igual que para nosotros, es un partido especial y tendrán una intensidad más alta que en otras ocasiones y tenemos que estar a la altura; para ganar hay que ser igual de intensos, no cometer errores en defensa ni dar facilidades y si igualamos eso entiendo que tenemos gente con calidad que nos puede dar la victoria".

El técnico industrialista asegura que "siempre puntuar es bueno aunque como siempre intentaremos salir a ganar. Vamos con la idea de puntuar, la presión la tienen ellos que están más necesitados de puntos que nosotros y tienen que arriesgar. Intentaremos hacer un partido serio, mantener la puerta a cero, sin fisuras defensivas y tener puntería de cara al gol".