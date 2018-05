Derrota para cerrar la temporada

El compromiso entre el Arcos y el Sevilla C era intrascendente, no contaba con apenas atención. Ninguno de los dos conjuntos se jugaba nada relevante, salvo los tres puntos y el orgullo de ganar el último partido de la Liga regular de este Grupo X de Tercera División. El Arcos consiguió la permanencia la semana pasada tras vencer en Castilleja, por lo que los deberes ya estaban hechos. El Sevilla C, por su parte, disputó un choque correcto y serio. Los jugadores hispalenses demostraron poseer grandes dotes futbolísticas, pese a no contar con algunos nombres importantes. El filial es un equipo joven y bien preparado físicamente, además de muy rápido, y ha terminado la temporada de la mejor forma posible, ganando.

Cuando el balón echó a rodar todo se olvidó, ya que ambos querían ganar. El Sevilla empezó a rondar el área local haciendo pasar apuros a la defensa del Arcos, sobre todo mediante centros y algún córner que ponían en cierto peligro la integridad de la portería de Toni. El Arcos salió con algunas novedades tácticas, como por ejemplo la posición de Rubén Díaz, que jugó de medio centro defensivo cuando lo había hecho de defensa durante toda la Liga.

Durante los primeros minutos el Arcos tuvo alguna oportunidad, como cuando Manzano disparó cruzado y el balón se marchó por poco. Legupín lo intentaba también por la banda izquierda, pero Prieto no terminó de llegar. Pese a que ambos equipos mostraron intensidad no fue un partido vistoso. La sequedad del terreno de juego también hizo que el balón rodara poco y eso ensució un tanto el encuentro.

Prieto lo intenta en el 56', pero Javi evitó el gol de manera magistral lanzándose a la derecha e impidiendo así que el Arcos se adelantara en el marcador.

Entonces llegó el minuto del 68', el momento más reseñable de la cita. Luis García, desde fuera del área, enganchó con la zurda un trallazao imparable. El gol, precioso, fue, sin duda, lo mejor de un partido con poca historia.