Despedida y al 'play off'

El Xerez Toyota Nimauto cierra esta tarde una liga regular llena de éxitos en la que los de Juan Carlos Gálvez han conseguido, contra todo pronóstico y con toda brillantez, proclamarse campeones de liga y obtener el billete directo para disputar la Copa del Rey la próxima campaña. Los azulinos reciben, a partir de las 18:30 horas, al Coineña, segundo clasificado de la tabla y que tratará de cortar la buena dinámica de los xerecistas en casa.

Juan Carlos Gálvez, técnico xerecista, quiso agradecer "las numerosas felicitaciones que nos han llegado en esta última semana. Gracias a todos los compañeros, cada partido nos hicisteis dar lo máximo y pudimos aprender de vosotros en cada encuentro. Pido de nuevo perdón si algún club o jugador se ha sentido molesto en nuestros encuentros, soy un enamorado del juego limpio y siempre he intentado que el deporte esté por encima de todas las cosas". Además, el entrenador también quiso tener palabras de agradecimiento a todos los equipos del grupo. "Estar arriba a veces es más fácil, por eso hoy no me quiero olvidar los méritos de muchos equipos como por ejemplo Gádor que, con muchos problemas, han estado hasta el final compitiendo. Enhorabuena a todos".

El Xerez Toyota Nimauto, tras el choque ante el equipo de Coín, tendrá la oportunidad de representar al Grupo V en la fase de ascenso y, según Gálvez, "lo haremos con los valores que hemos tenido durante toda la temporada. Desde el club y mi persona queremos comunicar que cualquier directivo, entrenador, jugador... que quieran ver el partido del play off están invitados. Mi filosofía del deporte es hacer amigos, eso está antes que cualquier título o resultado".

En lo que al último partido de liga se refiere, Gálvez explicaba que "nos enfrentamos al Coín, un equipo que ha estado luchando hasta el final por el título de liga, de ahí mi mayor reconocimiento al trabajo de Jordi y sus jugadores. Un resultado no debe empañar una gran temporada. Aunque se trata de un partido sin trascendencia en cuanto a los puntos, esperamos a un gran equipo, con un equilibrio entre jugadores con experiencia y juventud que realizan un gran fútbol sala".

Por su parte, sobre su plantilla se refiere, el técnico explica que "seguimos un poco en la nube de esta semana, aunque poco a poco vamos siendo conscientes de lo que nos espera. Después de la primera vuelta tuvimos esperanzas de desear algo grande, la fe de creer que podíamos conseguirlo y la valentía al final de hacerlo, por eso felicito a Fernando, cuerpo técnico y jugadores públicamente".

Por último, el entrenador xerecista quiso agradecer "el apoyo a nuestros aficionados, nos gustaría ver el Ruiz-Mateos lleno para poder devolver tanto cariño y aliento que nos habéis dado durante la temporada, incluso acompañándonos a viajes. Seguiremos siendo esos gladiadores azules que tanto os enorgullece. Juntos sabemos que lo mejor seguramente está por llegar".

Gálvez ha convocado a toda la plantilla y antes del encuentro se decidiran los descartes. Los citados son Alberto, Juanlu, Manuel, Mario, Antonio, Partida, Jesús, Cristian, Paquito, Christian, Antoñito, Germán, Raúl, Kiko, Samuel y Juan.