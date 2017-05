Despedida y punto final en El Palmar

Punto final. El Atlético Sanluqueño despide la temporada del no pudo ser y se despide de la Segunda División B esta tarde después de haber estado peleando por llegar al día de hoy con opciones durante casi toda la segunda vuelta, misión imposible tras el lastre acumulado en una primera vuelta nefasta. Es fácil hablar a toro pasado y nadie sabe qué hubiera ocurrido de haber llegado antes Rafa Carrillo al banquillo verdiblanco, pero lo cierto es que el equipo reaccionó y de qué manera con el preparador cordobés -al que se le ha ofrecido la renovación para la operación retorno de la próxima campaña-, y la mejor prueba es la tremenda ovación con la que la afición verdiblanca premiaba al equipo durante los diez últimos minutos del partido contra el Real Murcia, cuando se consumó el descenso matemático de categoría.

Y ese es el objetivo precisamente del Sanluqueño para el partido de esta tarde, brindar un triunfo a la sufrida afición verdiblanca. El Atleti no se juega nada más que su orgullo, que no es poco, además de acabar lo más alto posible en la tabla, que aunque no sirva de consuelo es mejor nota que ocupar el farolillo rojo. Y el partido no es intrascendente, porque llega un Villanovense ya clasificado para el play-off de ascenso pero que se juega la segunda posición, que ya se sabe que permite mejores cruces en el sorteo, de ahí que en El Palmar se juege en el horario unificado para todos los partidos en los que los puntos deciden posiciones.

En el aspecto deportivo, Marcelo y Alberto Fernández se pierden el último examen del curso por acumulación de tarjetas y es baja Mawi, con un golpe en el cuádriceps. José, Dani y Sergio Ceballos arrastran pequeñas molestias que no deben impedirles jugar. Tras el partido, el Atleti entrenará algún día la próxima semana, en la que está previsto un acto con las monjitas de la Cruz para agradecerles su apoyo durante toda la temporada.