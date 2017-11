álex García y Miguel Guerrero. Dos porteros con destinos cruzados. Arcos CF y Xerez CD se enfrentan el domingo en el Antonio Barbadillo (12:30) y ambos metas vivirán sensaciones muy especiales. Álex será titular en el Deportivo -ocupó la plaza del lesionado David Zamora hace ya ocho jornadas- en un escenario en el que vivió una excelente temporada (15/16), ya que fue titular indiscutible en un equipo serrano que terminó en la mitad de la tabla. El azulino disputó 36 de los 38 encuentros de Liga y uno de ellos se lo perdió por sanción al ser expulsado.

Por su parte, el cancerbero blanco se medirá a un conjunto al que llegó muy joven procedente del Córdoba de División de Honor. Durante dos campañas (13/14 y 14/15) militó en las filas xerecistas primero en Tercera División a las órdenes de Puma y Paquete Higuera y luego en Primera Andaluza con Jesús Mendoza.

El partido será difícil, están siendo irregulares pero también pueden ganarle a cualquiera"

Miguel se encuentra cedido en el Arcos por el San Fernando con una cláusula por la que el club isleño le puede recuperar en enero, lleva sólo dos semanas en el equipo pero se ha ganado el respeto tanto de Adolfo Muñoz, su entrenador, como del vestuario. Se estrenó el pasado miércoles frente el Algeciras con un triunfo (3-0) y su equipo volvió a ganar el domingo pasado a la Lebrijana (0-1), en un partido en el que su actuación fue decisiva, ya que detuvo un penalti a los cuatro minutos de juego.

El meta del Arcos admite que "estoy muy contento, las cosas me están saliendo fenomenal y no puedo pedir más en menos tiempo. Estoy cedido y tengo que aprovechar esta nueva oportunidad. Parece que todo lo malo que me ha pasado durante el verano ha quedado atrás y vuelvo a tener buenas sensaciones. La pasada temporada tuve mala suerte con las lesiones porque cuando estaba jugando me lesioné en Cartagena y ya no volví a jugar. Estoy bastante agradecido al míster por esta oportunidad que me ha dado, llevaba sin jugar un partido de competición oficial desde abril y eso es mucho tiempo".

El vestuario le ha recibido fenomenal y él se ha adaptado "muy pronto. La primera semana fue complicada porque llegué justo después de perder en casa con el Atlético Sanluqueño por 1-5 y todos estaban un poco decepcionados, pero las dos victorias seguidas nos han dado aire. Aquí me he encontrado con jugadores a los que conocía y me están ayudando bastante. De mi etapa en el Xerez en Tercera he vuelto a coincidir con Melo".

El encuentro del domingo lo espera "con ganas y mucha ilusión, aunque va a ser tremendamente complicado. El Xerez CD es un club al que le guardo mucho cariño y en el que pasé dos buenas temporadas, aunque tuvimos muchos problemas extradeportivos. Es más, esta misma campaña hubo contactos entre los clubes para que volviera pero finalmente no se concretó nada. Me volveré a encontrar con Israel, Quirós, Alberto y Barragán, que ahora está de segundo entrenador con Vicente Vargas, y me alegrará saludarles".

Para el joven guardameta, la temporada que está haciendo su exequipo "tiene bastante mérito porque las cosas cambian poco por allí. No pueden jugar ni entrenar en Jerez y eso es bastante duro, resulta muy complicado estar continuamente cambiando de superficie y hasta de localidad. Se está mostrando como un equipo un poco irregular pero ha demostrado que es capaz de plantarle cara y de ganar a cualquiera. Le deseo lo mejor, ojalá tengan suerte y terminen realizando una gran temporada".