Dongou decide en el derbi maño

Huesca: Herrera; Akapo, Carlos David, Íñigo López, Jair (Alexander, 75'), Brezancic, Lluis Sastre (Samu Díaz, 71'), Melero, Aguilera, Camacho (Vinicius Araujo, 64') y Borja Lázaro. Zaragoza: Irureta; Feltscher (Edu García, 60'), Marcelo Silva, Jesús, Cabrera, Xumetra (Casado, 87'), Javi Ros, Zapater, Edu Bedia (Cani, 68'), Ángel y Dongou. Goles:1-0 (53') Borja Lázaro. 1-1 (59') Dongou. 1-2 (73') Ángel. 1-3 (78') Dongou. 2-3 (93') Alexander. Árbitro: González Fuertes (asturiano). Amonestó a Brezanic, Aguilera, Marcelo Silva y Xumetra. Comentario: El Zaragoza se impuso al Huesca en un derbi aragonés pasado por agua gracias a un doblete de Dongou. Con este triunfo, el equipo entrenado por Raúl Agné se coloca a cuatro puntos del play off. El Huesca, que llevaba cuatro jornadas sin marcar, se reconcilia con el gol, aunque no le vale para llevarse el triunfo.