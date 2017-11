Dovizioso bendice el asfalto de Jerez

Si un piloto pulveriza el récord de un circuito, es sintomático de estar en un buen momento de forma, a la vez que confirma las excepcionales condiciones del trazado en el que lo consigue. A esta conclusión se llega también con los registros logrados durante las dos jornadas de pruebas que algunas estrellas de MotoGP han realizado del 22 al 24 de noviembre en el Circuito de Jerez, donde el italiano Dovizioso (Ducati), con un registro de 1:37.663, ha mejorado en tres décimas el récord de esta pista andaluza (1:37.910), en poder de Jorge Lorenzo desde el año 2015 con una Yamaha, que esta vez con una Ducati se ha quedado a sólo una centésima de superarse a sí mismo, pues estableció un mejor tiempo de 1:37.921.

Con una sonrisa de oreja a oreja, Andrea Dovizioso señaló ante las cámaras de MotoGP.com que "el nuevo asfalto y la temperatura de Jerez son magníficos. Aunque no es una de mis pistas favoritas, he disfrutado mucho pilotando estos días, consiguiendo ser rápido y marcar buenos tiempos gracias al nuevo asfalto". Ni que decir tiene que tales declaraciones suponen un 'veredicto' positivo al reasfaltado ejecutado en el trazado andaluz el pasado verano, disipando también las alarmas que saltaron en el mes octubre, cuando el tricampeón Superbikes Jonathan Rea, en una entrevista concedida a Diario de Jerez, señaló que las curvas 1 y 8 debían mejorarse, a la vista de que el firme no era del todo consistente en esos puntos concretos.

Pero parece que ese agarre va mejorando con el uso de la pista, pues el propio Rea, que también ha estado presente en estas pruebas de pretemporada en Jerez, ha conseguido la proeza de rodar con su Kawasaki de Superbikes en un espectacular registro de 1:37.986, que se equipara con los mejores alcanzados en MotoGP por Dovizioso, Lorenzo y Crutchlow, que fueron los más rápidos en estos test, todos ellos a ritmo de récord. De hecho, ese tiempo marcado por Jonathan Rea con su moto de SBK le hubiese servido para lograr la 'pole' de MotoGP en mayo de este año, desbancando la conseguida por Dani Pedrosa con un registro de 1:38.249., que venció también aquel Gran Premio. En este sentido, el genial piloto español, ausente en estas pruebas, ha señalado a Diario de Jerez que "está claro que los registros marcados son de récord, cosa habitual durante estos test de noviembre en Jerez y parece que el nuevo asfalto ayuda. De todos modos, la opinión de quien lo ha probado es mucho más válida que la mía".

Con independencia de estas positivas valoraciones, el Circuito de Jerez se someterá a mejoras en los puntos que han generado complicaciones, favoreciendo que se encuentre en perfectas condiciones de cara al Gran Premio de España de MotoGP 2018, que se celebrará el 6 de mayo del próximo año. No hay que olvidar que la seguridad es una de las prioridades inexcusables en estos deportes, obligando a elevar el control y las exigencias a todos los trazados. A tal efecto, el Circuit de Barcelona-Catalunya también será objeto de profundas reformas para lograr la homologación de la FIM. Esta pista catalana ha acaparado multitud de críticas, pues no agradaron a los pilotos las mejoras que se realizaron tras el accidente en el que perdió la vida Luis Salom en 2016. Es por ello que va a modificarse la polémica curva 12, desplazando una tribuna y ampliando su escapatoria, reasfaltando además todo el trazado a primeros de 2018, pues está previsto que en él se celebre la séptima prueba del Mundial de MotoGP el 17 de junio.