Duelo por la permanencia

Duelo por la salvación en la Ciudad Deportiva del Decano del fútbol español. El Guadalcacín rinde visita al Recreativo de Huelva B, equipo con el que está empatado a 34 puntos en la clasificación. Ambas escuadras mantienen una diferencia de cuatro puntos con los puestos de descenso que ahora mismo marca la UD Los Barrios con 30 y, además, tienen por debajo tanto a Antoniano como al Alcalá. De este modo, el choque que hoy dirimen onubenses y guadalcacileños no hay que considerarlo como una final -todavía quedarán seis jornadas más- pero quien gane sí dará un paso muy importante para conseguir el objetivo de la temporada, que no es otro que el de la permanencia.

El Guadalcacín de Alberto Vázquez ha sumado en las tres últimas jornadas, si bien lo ha hecho grano a grano: tres empates, dos de ellos en casa contra equipos de la zona alta como el Écija -la pasada semana los sevillanos vencieron 0-2 en el Nuevo Mirador de Algeciras- y el Ceuta y también puntuó en su segunda salida de la temporada a Lebrija (1-1 contra la Lebrijana). La última victoria de los jerezanos fue de postín, 2-0 al Algeciras y la última derrota en terreno no menos importante, en casa del Betis B, líder de la categoría.

Adrián Martín, Rober y Chiqui se caen de la lista, a la que regresan David y Alberto Piñero

Los jerezanos afrontan la salida a Huelva -parten a las siete y media de la mañana- con bajas importantes. De este modo, Adrián Martín se pierde el choque por una rotura en el biceps femoral y estará al menos éste y el siguiente partido fuera de combate. Por asuntos personales, Rober tampoco será de la partida y Chiqui ha arrastrado problemas estomacales durante las últimas horas que le han llevado a caerse de la convocatoria. Rodri también anda fastidiado de un tobillo tras doblárselo esta semana en un entrenamiento aunque el centrocampista sí ha entrado en la lista. Por contra, el míster guadalcacileño recupera a un hombre importante en su esquema de ataque como es Piñero, ausente la pasada semana por su reciente paternidad. La lista de 16 citados la forman Lebrón, López, Pablo, Joselito, Diego Galiano, Rosales, Juan Laynez, David, Luis Castillo, Rodri, Juanjo, Piñero, Marín, Juan Rosillo, Fran Jiménez y Cristian.

El técnico del Guadalcacín afirma que su equipo viaja a Huelva con la intención de "sumar los tres puntos" y de paso ganar "el gol average" después del empate a dos tantos del partido de la primera vuelta disputado en el Fernández Marchán. "Llevamos tres empates consecutivos contra equipos de la zona alta y antes perdimos con el Betis B, que entraba dentro de lo posible, y le ganamos al algeciras. El equipo está en una buena dinámica y los jugadores están muy metidos" aunque lamentó las bajas porque "entre lesionados y sancionados creo que no he podido repetir apenas" aunque no le preocupa porque "todos están demostrándome que cuando juegan lo hacen a la perfección". Del Recre B apuntó que "en la situación que se encuentra el club, el que sigue ahí es porque quiere de verdad a esos colores, tiene ese sentimiento de pertenencia y quiere llegar lejos. Es un equipo que ha mejorado mucho".