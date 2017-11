Duelo de rachas en el Fernández Marchán

Romper la racha de empates -son cinco consecutivos- es el objetivo del Guadalcacín en el envite matinal de hoy en el Fernández Marchán ante el Salerm San Fermín de Puente Genil, que llega también en racha, colocado a rebufo de los puestos de play off y un puesto por encima del equipo de Alberto Vázquez, que adelantaría a los pontanos en caso de victoria y mejoraría así su clasificación, la mejor de la historia en Tercera a estas alturas de la temporada, superado ya el primer cuarto de la competición.

Y ese es el objetivo de los azules, volver a sumar de tres en tres, lo que no hacen desde hace un mes cuando vencieron en el San Rafael a Los Barrios. El espejo donde mirarse es la primera parte de su anterior envite como local, los primeros cuarenta y cinco minutos ante el Ciudad de Lucena, o la ambición mostrada el pasado domingo en Gerena, donde por ocasiones y juego se les escapó el triunfo.

Pero en el fútbol no vale lamentarse del pasado y toca centrarse en el presente, que es un Puente Genil que solo ha perdido un partido en lo que llevamos de curso, en su salida a Utrera (3-0), y pese a ser un recién ascendido se ha amoldado con cierta solvencia a las exigencias de su nueva categoría.

Lejos del Polinario, el equipo de Juan Arsenal -que no podrá estar en el banquillo al haber sido sancionado con dos partidos-, además de la derrota en el San Juan Bosco, ha sido capaz de ganar en Lebrija a la Balompédica (0-2) y de golear al Espeleño (0-4), saldando con empates sus visitas a Ceuta (2-2) y Sevilla C (2-2), lo que da una idea de su potencial como visitante.

Pero el Guada, que no conoce la derrota en el Fernández Marchán en este curso, quiere mejorar sus números como local, loque pasa por conseguir su segunda victoria ante su afición, además de que la recompensa de tres puntos por el triunfo aconseja la ambición aunque demostrado está que sumar cuesta lo indecible porque no hay partido fácil y el de este mediodía está claro que no va a serlo y menos para los jerezanos, que saben que sus posibilidades pasan por el trabajo y la concentración de principio a fin y obligan a mantener el nivel de lucha y briega hasta el pitido final, y como ejemplo bien reciente está el empate cedido ante el Ciudad de Lucena tras un 2-0.

Para el envite ante el quinto, el Guada, sexto en la tabla, no podrá contar con Álvaro Ramírez, al que se le dobló la rodilla en Gerena y las primeras exploraciones en la Clínica Beiman arrojan una lesión de menisco pero descartan ligamentos; sea como fuere, el lateral esperará unos días a que le baje la inflamación para hacerse exámenes que precisen el alcance exacto de la lesión, por lo que está descartado para el partido de hoy al igual que Diego Galiano, que no se ha recuperado del todo de la distensión en el baductor que le dejó fuera el pasado domingo y Alberto Vázquez prefiere que descanse y se recupere por completo antes que arriesgarse a una recaída.

El técnico jerezano, que ayer tenía charla y sesión de vídeo con sus futbolistas, tiene los justos para la convocatoria, ya que cuenta con 18 fichas, dos están lesionados y solo tendrá que hacer un descarte para la entrada de Borrego, portero juvenil.