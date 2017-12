Edu Villegas lamenta jugar otra vez en Rota por la afición

Edu Villegas, director deportivo del Xerez DFC, lamentó ayer tener que jugar un nuevo encuentro fuera de Chapín por la resiembra. Explicó todas las gestiones que habían realizado para intentar recibir al Isla el día 6, las facilidades dadas por la entidad onubense y los problemas del UP Viso para no atender la petición del club xerecista de cambiar el día de su partido ante el Isla, adelantado al 8.

Villegas se remitió al comunicado emitido por el club el pasado jueves y detalló: "Nuestra afición tiene todo nuestro respeto y por ellos doy estas explicaciones, hemos intentado que no salieran perjudicados pero el partido se tiene que jugar el domingo y en Rota porque no ha habido otra opción, no hemos podido solventar todos los problemas. No nos queda otra opción que aceptar la decisión de Medio Ambiente, ellos son los técnicos, los profesionales que saben cómo puede estar el césped y cómo se puede ver perjudicado si se juega después de la lluvia".

Igualmente, el director deportivo azulino volvió a dar las gracias a la Roteña "por todas las facilidades, siempre se vuelcan, aunque en esta oportunidad hemos tenido que jugar el domingo por la tarde porque ellos tenían ya fijados todos sus partidos y no quedaba otra opción".