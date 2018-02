El Éibar le saca los colores al Sevilla

El Éibar logró una victoria para la historia y goleó al Sevilla en Ipurúa (5-1), en un encuentro en el que los armeros fueron muy superiores a un Sevilla que no apareció apenas en el campo y que se resignó al mejor fútbol eibarrés desde el comienzo del choque, en una jornada que deja aún más abierta la lucha por clasificarse para competiciones europeas.

No pudo empezar mejor el partido para el Ëibar, que a los 44 segundos se adelantó en el marcador con un golazo fabricado y finalizado por Kike García tras un despeje de la defensa armera, que supuso un verdadero jarro de agua fría para un Sevilla que aún no se había siquiera asentado en el campo. Los armeros no dieron ninguna opción al Sevilla y presionaron y jugaron siempre como si el marcador estuviera igualado.