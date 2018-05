Elías: "En Jerez veremos a Márquez intentando ganar"

El piloto manresano Toni Elías, campeón del mundo de Moto2 en 2010 y vigente campeón del Moto America Superbike, tuvo ocasión de compartir escenario en Austin con sus antiguos compañeros de MotoGP y fue testigo directo de la última exhibición de Marc Márquez en un circuito donde lleva seis años seguidos ganando. El líder del Moto America, con tres victorias sobre cuatro posibles, analiza a los pilotos Repsol, favoritos a la victoria este domingo en Jerez.

Para Elías, Pedrosa es "un piloto rapidísimo, con un nivel bestial y va haber fines de semana en los que se va a encontrar bien desde la primera vuelta, en los que es capaz de hacer un carrerón y los demás no le verán", añadiendo que "también frena muy fuerte, aunque no es su punto fuerte". En Jerez, al correr en España, el ex piloto del Mundial de MotoGP reconoce que "se motiva mucho y siempre tiene un gran ritmo. Habiendo descansado un poco más, seguro que se encuentra mejor y podremos verle más fuerte que en Austin".

Elías también hace análisis del papel del otro piloto de Repsol Honda, Marc Márquez. "La de Jerez es la primera carrera europea del año e históricamente, después de haber ido a sitios como Qatar o Argentina, es la primera donde se ve los que están bien o mal, los que están en su sitio o los que tienen que mejorar", añade el manresano, quien matiza que "Marc llega bien preparado, el nivel de su moto es superior, así que le veremos intentando ganar la carrera". En cuanto a la temporada, "no se han puesto las cosas en su sitio. Han sido tres carreras bastante raras".