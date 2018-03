Empate a regalos

Un punto más para huir del descenso y un punto más para acabar entre los cuatro primeros. Guadalcacín y Sanluqueño firmaron tablas en un competido partido, peleado y luchado, gris y sin brillantez pero con enorme entrega, y acabaron firmando tablas -que se antojan justas-, empate a errores después de que Brian midiera mal una falta de Alberto García y que Adrián Gallardo marcase el empate en propia puerta. Igualada a balón parado en un choque marcado por el viento, que dio la iniciativa al principio al Atleti y empujó en la reanudación al Guada, empate en un choque con pocas ocasiones claras más: un remate al palo de Canty en el que los locales pidieron mano del defensa que sacó bajo palos y un gol anulado a Adrián Gallardo muy protestado por los visitantes. El resto del partido mantuvo a los porteros vigilantes pero sin tener que emplearse a fondo salvo contadas ocasiones.

Sin ocasiones pero con dos equipos ambicionando los tres puntos, unos por arriba y otros por abajo, huelga decir que el choque fue eso, un auténtico choque en cada balón bombeado, cada pelota dividida, cada intento de azules y verdiblancos por avanzar con el balón controlado. Además, el viento obligó al Guada en la primera mitad y exigió al Atleti en la segunda, con lo que queda claro que el espectáculo estuvo en la pelea, briega y lucha de los futbolistas en una presión continua en el centro del campo, en el que muchas veces la pelota estaba más tiempo por el aire que a ras del césped artificial y el choque avanzaba con pelotazos de una y otra defensa, ambas dispuestas a no conceder errores al rival.

Y ahí se fajaron bien el Guada y La Lety, aunque los goles llegaron de errores y de los gordos: se adelantó el Sanluqueño en una falta lateral a la altura del banquillo visitante lanzada por Alberto García directa a Brian, que midió mal en su salida de puños y se quedó con el molde mientras el balón acababa en las redes; el empate llegó en otra falta, en la misma banda pero más lejana, bombeada al área verdiblanca, donde Adrián Gallardo midió mal su cabezazo y en vez de despejar tocó lo justo para desviar el balón y sorprender a su portero.

Arrancó el Guada con lo previsto y el recuperado Piñero en lugar de un Goma que había sido titular desde su llegada. En el Atleti, Rafa Carrillo apostó por Alberto García y Óscar Oliva por delante de Reina y Del Moral y Luisito en las bandas. De entrada y con viento a favor, el Sanluqueño llevó la iniciativa y se puso por delante en el marcador la primera vez que llegó a Brian.

El 0-1 espoleó al Guada, otra vez obligado a remar contra corriente -un escenario que no le es ajeno-, pero Luis Castillo tenía problemas para encontrar a Adri y a Piñero y el Atleti aprovechaba cada robo de balón para tratar de salir al contragolpe. El primer disparo a portería de los locales no llegó hasta el minuto 23, un zurdazo de Canty sin problemas para Diego García, y el partido se animó: Brian tapó bien un centro chut de Dani del Moral tras rápida contra y pase al hueco de Óscar Oliva, y en la siguiente jugada el asistente del bar levantó la bandera en un cabezazo de Adrián Gallardo que acabó en las redes tras una nueva jugada del Atleti por la banda derecha.

La mejor del Guada llegó poco después, a balón parado: una falta desde la izquierda sacada por Pablo Pérez la remata Canty entrando desde atrás, el balón da en el palo y tras un par de rechaces, la defensa visitante despeja con los jugadores locales pidiendo mano de un defensa verdiblanco. Luego lo intentaría Rosales de falta directa con un derechazo que salió muy cerca del poste derecho.

De ahí al final de la primera mitad, control del Sanluqueño ante un Guadalcacín que lo intentaba pero sin suerte ante una defensa verdiblanca bien plantada y con la lección aprendida: los laterales subieron poco, José y Pelón estuvieron muy atentos en los balones aéreos y Reina se metía entre los centrales cada vez que hacía falta, como en los saques de puerta en largo del Guada.

Quizás al Atleti le faltó una pizca de ambición para ir a por la sentencia, que pudo llegar a tres minutos del descanso, de nuevo en un balón parado, una falta en la que llega el balón botando a Adrián Gallardo, que ante la salida de Brian intenta una vaselina con un cabezazo blando que atrapa el portero.

Y como de la noche al día, las tornas se cambiaron en la segunda mitad: el Guadalcacín fue desde el principio a por el empate y el Sanluqueño se dedicó a verlas venir, confiando en su seguridad defensiva para ceder el control y la iniciativa a los locales, lo que acabaría convirtiéndose en un error que pagaría caro porque luego, cuando quiso reaccionar tras el empate, ya ni supo ni pudo.

Con el viento a favor, el Guada tocó zafarrancho de combate y volcó el partido hacia la portería verdiblanca con juego directo, aprovechando el balón parado para meter el balón en área visitante. Diego Galiano fue una catapulta en cada saque de banda y Rosales puso a prueba a Diego García en una falta directa despejada con los puños por el arquero visitante.

Con Reina cada vez más retrasado y despejando sin ambages con pelotazos, el Sanluqueño renunció al ataque, entre otras cosas porque la presión del Guada fue más efectiva y los azules recuperaban rápido el balón para meterlo a la olla, donde Diego Galiano estuvo un par de veces a punto de cazar las dejadas de Canty, Borja y Piñero.

Avanzaba el partido con la zaga verdiblanca resistiendo el acoso sin derribo de los azules hasta que Alberto Durán vio la segunda amarilla a un cuarto de hora del final. El que pensó que el partido estaba decidido con 0-1 y el Guada en inferioridad numérica se equivocó de todas todas, porque apenas dos minutos después Gallardo empataba al marcar en propia puerta una falta tan aparentemente sin peligro como la que significó el 0-1.

Con tablas en el marcador, el Guadalcacín mantuvo la inercia atacante y el Sanluqueño fue incapaz de variar el rumbo del partido, que ahora ya no le servía. Antes que daba la sensación que había podido, el Atleti no había querido; ahora que quería, no podía con un Guada agigantado tras el empate, que siguió percutiendo sobre la defensa verdiblanca y que llegó a enviar al área visitante de forma consecutiva tres córners y dos saques de banda, acabando el tercer saque de esquina en la más clara ocasión después de los goles, pero el cabezazo de Borja, en inmejorable posición cerca del área chica, se perdió alto.

Ni la entrada de Dani Güiza, todo un campeón de Europa sobre el césped del Fernández Marchán, alivió a un Sanluqueño incapaz con un hombre más de controlar el partido y crear ocasiones ante un Guadalcacín que fue de menos a más y que rozó la victoria en un arreón final sin premio.