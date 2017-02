Escalón cierra la plantilla del Guada

López: "Agradezco que hayan confiado en mí, voy a trabajar duro para dar la talla"

Juan Manuel López, nuevo portero del Guadalcacín, se estrenó en la convocatoria del pasado domingo tras su incorporación al equipo jerezano, que reaccionó rápidamente tras la salida de Pablo Barroso al Jerez Industrial. López estaba en el Barbate, en Segunda Andaluza, y no se lo pensó dos veces cuando recibió la llamada de los azules.

El guardameta barbateño fue presentado por Manuel Jiménez, presidente del Guadalcacín, y Alberto Vázquez, entrenador del primer equipo, y no escondía que no se esperaba la llamada de un club de Tercera División: “Me ha sorprendido porque había bajado a una categoría que creo que no era la mía y ahora mismo este fichaje me ha levantado mucho los ánimos, estoy mu y conmtento, la verdad”.

A sus 19 años, López había llegado al Cádiz juvenil de División de Honor “pero acabé en Liga Nacional, y luego pasé al Balón. Después bajé al Barbate y ahora estoy aquí, jugué siete u ocho partidos y me han fichado”. El nuevo portero del Guada tiene claro lo que puede ofrecer al equipo y a la afición:“Creo que juego bien con los pies, soy seguro, hablo mucho, trato de apoyar a los compañeros y voy a trabajar duro para dar la talla. Por lo menos, lo que esté en mi mano voy a intentar dar lo que pueda”. Y es que a su edad y estando en Segunda Andaluza, fichar por un equipo de Tercera es una gran oportunidad:“Claro, por eso agradezco a todos el fichaje, porque han confiado en mí”. López estuvo el pasado domingo convocado en el banquillo del Fernández Marchán y del partido contra el Gerena comentaba que “me ha gustado mucho el Guadalcacín, hemos estado bien. El equipo al que nos enfrentábamos ha jugado bastante bien y hemos dado la talla”.

Ahora, a López le queda trabajar duro en los entrenamientos para competir con Lebrón:“Es muy buen portero, él tiene mucha experiencia y voy a tratar de aprender todo lo que pueda de él”.