Espectacular ambiente en Montecastillo con el 'No Sin Rugby Fest 2017'

Espectacular ambiente el que se vivió ayer en las instalaciones de Montecastillo con la primera jornada del torneo 'No Sin Rugby Fest 2017', organizado por el Club de Rugby Atlético Portuense y en el que participan aproximadamente 400 jugadores de rugby de los mejores equipos de España. Ni siquiera el intenso frío que azotó la comarca restó intensidad a los partidos disputados por los equipos sub 18 y sub 16 de Alcobendas, Ordizia, Les Abelles, Cajasol Ciencias, Club Amigos del Rugby, Mairena, Universidad de Granada y el CRAP. El torneo, con entrada libre para los aficionados, continúa hoy a partir de las nueve y media de la mañana y la entrega de trofeos está prevista para las dos de la tarde.